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台北人不用出遠門！白天登山採草莓　夜賞夜櫻超浪漫

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旅遊中心／綜合報導

春節出遊到哪裡都難免要塞車、人擠人，北市民眾如果不想跑遠，不妨就到內湖白石湖社區來趟輕鬆愜意的一日遊，白天到內湖步道爬山、呼吸新鮮空氣，下午到草莓園採草莓，還可參加草莓果醬DIY，晚上再把握賞櫻季節，到樂活公園看美麗夜櫻，充實又愜意。

白石湖,碧山巖（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲「白石湖吊橋」是內湖熱門景點。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

鄰近台北市區的白石湖社區內還有多處幸福加持景點，像是著名的白石湖吊橋，橋身宛如巨龍擺體，橫亙於山谷間；另外碧山巖、許願樹、黃氏古厝、甜水鴛鴦湖、竹林秘境、大崙湖、幸福大道及碧山露營場等串連為一日遊路線。喜歡登山健行的朋友，也可以利用大崙頭尾山步道、龍船岩步道、忠勇山步道及圓覺寺步道等，感受都會農村生活情趣。

▲內湖草莓季開跑。（圖／台北市政府產業發展局提供）

▲內湖有多個草莓園可以採草莓。

除了散步賞景的景點外，目前也正值白石湖社區紅色草莓採收季節，當地草莓是以溫室棚架栽種，所以就算下雨也不用擔心泥濘難行，可以輕鬆採果；週邊店家也有結合草莓及當地作物的特色餐點，相當適合春節及週末輕鬆旅遊。

北市內湖樂活公園櫻花步道，樂活公園夜櫻（圖／台北市政府工務局公園處提供）

▲樂活公園夜櫻粉嫩浪漫。

內湖知名賞櫻景點「樂活公園」，寒櫻、八重櫻、昭和櫻均有不同風采，59盞路燈打亮桃紅色櫻花，化作北市最浪漫的櫻花步道。「2019樂活夜櫻季-浪漫光櫻」訂為1月27日至2月17日，2月17日還有櫻花野餐日x戀花電影院活動，民眾可把握機會感受浪漫氣息。

關鍵字： 台北市旅遊 春節旅遊 台北旅遊 賞櫻

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