平溪天燈節16日、19日接連登場！國際節慶吸1200外國遊輪客

▲新北平溪天燈節已成為國際性的節慶。（圖／記者徐政璿攝）

記者于佳云／新北報導、攝影

新北市平溪天燈節，今（22）日舉辦活動起跑記者會，正式公布將於農曆春節的2/16（週六）及2/19（週二）元宵節當日舉辦兩場盛大的天燈施放晚會。今年活動與新銳插畫家歪歪合作，展現傳統天燈與現代藝術的交融美感，更特別推出最多可4人同行的「399平溪體驗遊」，帶民眾一遊這座美麗的山城小鎮。

▲新北市副市長吳明機（中）出席2019新北市平溪天燈節發佈記者會。

新北市平溪天燈節今（108）年邁入第21年，新北市副市長吳明機表示：「平溪天燈節已經變成台灣非常重要的國際旅遊品牌，今年除了舉辦兩場大型活動，在2月19號更特別具巧思的與國際郵輪旅客做結合，另外也提供399的平溪體驗遊套裝行程，希望透過新的操作能夠讓參加遊客人次突破去年的698萬人次。」

今年「平溪天燈節」將在春節期間的2/16於平溪國中，以及2/19元宵節於十分廣場分別各舉辦一場天燈施放晚會，其中2/19元宵場，更邀請了國際遊輪旅客一同參與天燈施放。新北市觀旅局專委陳靜芳表示，由於外國旅客對於台灣的天燈活動十分有興趣，因此今年特別首度和旅行社合作，在元宵節場次迎接名人郵輪千禧號的1200位外國旅客，一同參與天燈施放活動。

▲今年活動主視覺。（圖／新北市政府提供）

為讓台灣更多優秀的年輕藝術家有機會展現創意與專業，今年「平溪天燈節」特別與獨立插畫家－歪歪合作，替天燈主視覺操刀設計，歪歪以簡約、可愛單純的畫風深受年輕人喜愛，從簡約線條的筆觸與色彩中，傳達出山城平溪溫暖、親切的氣質與共鳴。

▲今年規劃超值的399體驗遊。

此外，今年在2/16平溪國中場也規劃了相當超值的「399平溪體驗遊」活動，除了可參與晚上的天燈施放外，還有台灣傳統美食小吃鼠麴粿（草仔粿）DIY、可愛天燈小吊飾DIY、當地歷史文化風情導覽及精美小禮物等豐富內容，最多可4人一同參加，將於1/23上午10時於「平溪天燈節活動官網(https://tour.ntpc.gov.tw/2019skylantern)」開放報名，限量100組。

▲體驗遊中可參加草仔粿DIY。