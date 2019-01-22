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礁溪長榮鳳凰邀京都米其林一星客座3天　每日限定30席

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▲礁溪長榮鳳凰邀京都米其林一星客座3天　每日限定30席。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲京都米其林一星La Biographie主廚滝本将博來台客座菜色，Caviar Osetre。(圖／長榮鳳凰酒店礁溪提供，以下同)

記者黃士原／台北報導　

長榮鳳凰酒店（礁溪）這幾年持續舉辦米其林主廚客座活動，今(2019)年春天將邀請京都米其林一星La Biographie主廚滝本将博來台客座，客座時間3月22日至24日，地點在煙波亭，晚宴套餐每位3,600元+10%起，每餐期僅接受30組訂席。

▲礁溪長榮鳳凰邀京都米其林一星客座3天　每日限定30席。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲京都米其林一星La Biographie主廚滝本将博來台客座菜色，Clam Soup。

滝本将博只採用當季食材創作，也因此沒有過度包裝的烹煮，主食僅使用煮與炆火煎，更能展現菜餚的鮮度。3月春天，是一年中最舒適的季節，日本籍米其林一星法國廚師Chef Takimoto來台客座將創作「春意。盎然」法式套餐，以台灣當季食材為創作靈感，呈現簡潔且富有生機的7道菜餚。

La Biographie主廚滝本将博來台客座菜單

●Soft Boiled Egg
食材: 蛋、楓糖漿、丁香、鹽之花、雪麗醋

●Caviar Osetre
食材: 新鮮松葉蟹、鱘龍魚子醬、日本柚子皮、檸檬、糖漬蘋果、蒔蘿草萃、金箔、洋芋煎餅

●Duck Foie Gras
食材:法國Rougie鴨肝、白玉蘿蔔、新鮮無花果濃縮蜜餞球、榛果碎

●Clam Soup
食材: 馬蹄蛤、海鹽、昆布汁

●Abalone madras spics
食材: 新鮮九孔鮑、蕪菁、新鮮黑松露

●Wagyu Beff Sirloin.Light
食材: 宮琦和牛

●Chocolate Cylinder
食材: 煙捲餅乾、綠豆蔻油、橙皮、巧克力幕斯

▲礁溪長榮鳳凰邀京都米其林一星客座3天　每日限定30席。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲京都米其林一星La Biographie主廚滝本将博。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食快訊 礁溪長榮鳳凰

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