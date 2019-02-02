寶貝開心、爸媽舒心！入住迪士尼（R）友善飯店實現全家人的夢想之旅

▲三井花園飯店PRANA東京灣是迪士尼友善飯店，吃好住好服務好適合全家出遊創造美好回憶。（圖／業者提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

誰說帶小孩出國旅遊長大不記得很浪費？只要全家快樂在一起，就是人生最珍貴的回憶！事實上，帶小孩出國旅行，不只機票、住宿都划算，還可以增加與在地人的互動，備受禮遇提升旅行歡樂指數！像是前往寶貝們最愛、爸媽樂得輕鬆的日本東京迪士尼度假區 ®，直接入住週邊飯店三井花園飯店PRANA東京灣，不只享受貼心完整的嬰幼兒專屬服務，還可以一早開園衝第一省去車程與排隊的心力，根本升級VVIP度假行程！

▲▼飯店免費提供嬰幼兒相關用品減輕爸媽行李負擔，還有超可愛的小朋友專屬睡衣！

帶小孩出國媽媽包內一大堆的備品，成為每位家長肩膀上甜蜜的負擔，考量爸媽們照顧寶貝的需求，體貼的三井花園飯店PRANA東京灣提供嬰幼兒專屬用品與免費服務，舉凡0歲嬰兒床、睡床防落護具、奶瓶消毒器、便盆…甚至還有寶貝專屬兒童洗沐用品及睡袍，大幅減輕爸媽們行李重量，實在揪感心～而且客房全部都是30㎡以上的明亮寬敞房型，採衛浴分離（部分客房為整體衛浴），並設有清洗處，讓小朋友也能安心使用；同時，飯店大廳就有兒童專屬的遊樂休憩空間「Kids Lobby」，讓寶寶不論何時都能有足夠的空間盡情「放電」不無聊。

▲瞭望大浴場讓大人小孩都能好好泡湯放鬆，消除旅途疲勞。※尚在使用尿布的兒童，請勿使用。

除了貼心照料寶貝，爸媽赴日本度假一定會想體驗好好泡湯放鬆的心願，三井花園飯店PRANA東京灣特別在頂樓設置住宿者專用的瞭望大浴場，一邊泡澡還能一邊欣賞無敵海景。即使與爺爺奶奶三代同遊，特殊設置溫度不同的3種浴池規格，無論長者或小朋友都可以安心泡澡，而且最新的服務是開放「當天check in的房客，入住當天早上就可以開始也享受大浴場設施」，徹底滿足趕行程及泡湯療癒的旅客～好Sweet！

▲▼充滿南島度假風情的自助式餐廳，餐點卻一點也不馬虎。

當然，台灣人最愛用舌尖環遊世界，一頓美味的餐點會讓人對旅程滿意度更加分～尤其在東京迪士尼度假區 ®玩了一整天想必累翻了，回到飯店休息肯定全家大小都迫切希望好好用餐，三井花園飯店PRANA東京灣提供洋溢南國風情的自助式餐廳，還有兒童專屬區可以讓小朋友自己練習取餐，同時，許多人喜歡的飯店早餐可以選擇到餐廳任意品嚐，也可以外帶至房間內慢慢享用早餐。

▲寬敞明亮的房間，讓全家人出遊都能安心入住，補足體力暢玩東京迪士尼度假區 ®。

入住優質服務的三井花園飯店PRANA東京灣，搭乘免費接駁巴士至東京迪士尼度假區 ®只需15分鐘，免去一大早舟車勞頓的辛苦，而且櫃檯就有販售樂園門票，方便大家一早手刀入園暢完遊樂設施！（※限使用日幣現金購買，恕無法使用信用卡。可於入園當日早上6：00~17：00購買喔！）更棒的是玩過頭來不及買樂園紀念品或是買的不過癮的人，回到飯店也能繼續在迪士尼商品店繼續血拚、盡情購物，讓美好的全家度假之旅留下滿滿愉快的回憶！

【飯店資訊】

三井花園飯店PRANA東京灣

地址｜千葉縣浦安市明海6-2-1

https://www.gardenhotels.co.jp/prana-tokyobay/tw