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帶孩子去放電！中和期間限定小型遊樂園　捐發票就能免費玩

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▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲社區裡出現小型遊樂園。

記者于佳云／新北報導、攝影

新北地方的爸爸媽媽們注意！中和環球購物中心在商場後方的空地引進旋轉木馬、迷你海盜船、飛行太空船和小火車四樣遊樂設施，打造一座期間限定的小型兒童樂園，活動期間，民眾只要憑消費發票就能換取遊樂設施乘坐券，通通免費搭乘，兌換的發票將捐給流浪動物相關協會。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲▼四種遊具讓小朋友玩得不亦樂乎。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

中和環球購物中心自1月19日至2月28日期間，在商場後方民有公園的空地打造了一座迷你遊樂場，有飛高高的旋轉飛行太空船、讓小朋友尖叫聲四起的迷你海盜船、大人小孩都愛的旋轉木馬和超可愛蒸汽小火車，麻雀雖小卻是五臟俱全，讓小朋友玩得不亦樂乎。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲▼刺激的海盜船和飛行太空船。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

負責遊樂設施維護的工作人員表示，這些遊具是中和環球為回饋消費者特別引進的，民眾只要憑中和環球不限金額的消費發票，就可以到服務台換取由設施乘坐券，每張限一人使用，可乘坐一個遊樂設施一次，也因為設施有年齡限制，年紀太小的小朋友可以由家長陪同。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲▼蒸汽火車和旋轉木馬很受小朋友歡迎。

▲中和環球購物中心期間限定遊樂園。（圖／記者于佳云攝）

現場工作人員說，樂園從上週六開始營運後就吸引很多爸爸媽媽帶小朋友前來，有不少都是附近住戶，而這次購物中心的回饋活動將營運至2月底，讓親子多了個週休假日的好去處。

中和環球購物中心期間限定遊樂園
地點：新北市中和區中山路三段122號（民有公園）
時間：即日起至2月28日 12:00-20:00

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 新北市旅遊 親子旅遊

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