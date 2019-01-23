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北港另類景點「諸元內科醫院」　融合藝術、歷史與自然世界

點評：完全就是另一個小天地！！
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▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

▲位在北港老街的諸元內科醫院頂樓有馬賽克藝術與各種植物共存的空間。（圖／晴天散步提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在老街、老屋．．．．．．等各種冠上「老」字的地方，總能發現許多寶藏，晴天散步趁著參加活動的自由時間，和伙伴一起去參觀了私房景點，就像愛麗絲夢遊仙境般，來到了另一個世界。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

▲▼在北港老街的一片低矮平房中，抬頭看見諸元內科醫院的頂樓特別顯眼。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

在北港老街，有家「諸元內科醫院」，站在外頭，從樓下往上看就可以感覺到與建築不同風格的區域；跟著腳步從旁邊小巷的側門進入，「晴天散步」提醒，記得要跟櫃台掛號人員打聲招呼再上樓參觀。一邊踩在古早味的磨石子樓梯、一邊感受醫院裡的濃濃古早味，走到頂樓後，更讓人大開眼界！

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

▲▼從充滿古色古香的醫院裡走到頂樓，就像穿過隧道來到不同的世界般。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

晴天散步說，導覽人員表示，早年北港知名的諸元內科醫院老醫師在頂樓種植了各式仙人掌、多肉植物，打造出沙漠中的綠洲，而成為藝術家的孩子則創造出這藝術奇幻創作，上一代與下一代碰撞出的火花，充滿驚喜！

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

▲▼在醫院頂樓的空間充滿各種馬賽克藝術的作品。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

晴天散步提到，一走進頂樓，放眼望去都是綠色植物，繼續往前走，在自然與藝術的交織中，會看到一面大牆上的大型藝術創作，布滿各種五顏六色的色彩中，帶著迷幻的魅力，真實與創作的交錯，令人相當著迷，還有各種動物的陶藝作品也身在其中，同時在這個空間裡體會想像力的噴發。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

▲▼真實與藝術間的交織顯得更為魔幻。

▲▼北港諸元內科醫院。（圖／晴天散步提供）

下次到北港老街，不妨進到這個兼具藝術、歷史與自然的世界，接收城市中的綠洲的魅力。

諸元內科醫院

地址：雲林縣北港鎮中山路125號
電話：05-783-2068
營業時間：週一～週五08：00–12：00、14：00–17：30，19：30–21：00，週六、日：08：00–12：00

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 晴天散步 諸元內科醫院 北港老街 雲林旅遊

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