把錢花光光！全台5大超好逛OUTLET　吃喝玩樂全搞定

▲往年過年購物商場都會引發一波購物潮。（圖／示意讀者提供）



旅遊中心／綜合報導

過年不管是領完年終還是領了紅包，除了做儲蓄規劃，總是想要好好犒賞自己一番！ 《ETtoday新聞雲》整理了全台5大Outlet，有上百家的國內外品牌、剁手指的精品大道、台灣獨家美食餐廳、全台最高摩天輪和各種休閒娛樂設施，過年手上鈔票不知道怎麼花，去這些地方準沒錯！

1.MITSUI OUTLET PARK 林口

林口三井OUTET是雙北唯一的大型OUTLET購物商場，集結名牌精品、運動服飾和多個國內外品牌，不管是頂級奢華或平民時尚都能在這找到。另外，林口三井OUTLET更結合書店、雜貨、超市和電影院，滿足各種民生和娛樂需求，還有四大區塊的美食廣場，獨家引進10多家日本排隊名店，就算只是來吃美食也值得！

地址：新北市林口區文化三路一段356號

營業時間：週一 ~ 週四 11:00～21:30

週五(包含例假日前一日) 11:00～22:00

週六-週日(包含例假日) 10:30～22:00

▲林口三井OUTLET有電影院。（圖／翻攝自Mitsui Outlet Park 林口臉書）

2.桃園華泰名品城

位在桃園高鐵站旁、交通十分便利的桃園華泰名品城，除了讓人眼花撩亂的精品大道和多樣化美食，今年更配合農曆新年推出新春檔期「華泰唐人街」裝置藝術，打造中西合璧的最潮年節大道、應景的超萌豬仔樂園和新年限定美食，吸引民眾年假踩點，感受潮味十足的歡樂年節。

地址：桃園市中壢區春德路189號

營業時間：週日至週四 10:00 ~ 21:00

週五/週六/例假日前夕 10:00 ~ 22:00

▲桃園華泰名品城有新年拍照裝置藝術。（圖／華泰名品城提供）

3.台中港三井OUTLET

作為台灣第一座臨海購物商城的MITSUI OUTLET PARK台中港，園內設施、景觀和裝飾都以「ENJOY THE VOYAGE OF STYLE」為設計主題，充滿各種海洋元素，MITSUI OUTLET PARK台中港在去年開幕就引發不少話題，海景摩天輪、可以看海的誠品書店、多達170間國內外品牌和獨家日本美食都是亮點，過年年終不知道上哪花，來這小心花光光！

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

營業時間：週一至週日 11:00-21:30（過年期間營業時間調整請見官網）

▲▼新開幕的台中港三井OUTLET好吃又好逛。（圖／記者于佳云攝）

4.台中麗寶OUTLETMALL

屬複合式遊樂休憩園區的麗寶渡假區，包含麗寶樂園、福容大飯店、摩天輪、Outlet Mall、國際賽車場等各項休閒娛樂項目，當中的麗寶OUTLETMALL更是台中人購物血拼的好去處。此外，麗寶度假區更擁有鄰近交流道的絕佳交通地理位置，不管是春節期間南下或北上都可順道一遊。

地址：台中市后里區福容路201號

營業時間：週一至週四 11:00-21:30

週五 11:00-22:00

週六、國定假日：10:30-22:00

週日、國定假日最後一日：10:30-21:30

▲麗寶OUTLET歐式建築也是熱門打卡點。（圖／記者李忠憲攝）

5.義大世界購物廣場OUTLETMALL

位在高雄的義大世界不只有好玩又刺激的遊樂園，裡面的義大世界購物廣場也很好逛！購物廣場占地58000 坪，是台灣首創的大型OUTLET MALL，集結超過700個國內外品牌，從民生用品到奢侈品都挑不完。另外更結合了義大摩天輪、冰刀式巨型冰宮、380坪棒壘球打擊場以及南台灣規模最大的3D立體數位電影城，絕對不讓小朋友喊無聊。

地址：高雄市大樹區學城路一段12號

營業時間：週一至週五 11:00-22:00

週六、日 10:00-22:00

▲▼在義大世界可以找到符合各年齡層的休閒娛樂。（圖／記者季相儒攝）