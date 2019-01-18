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新竹首家公寓式酒店開幕！瞄準商務市場　套房月租6萬起

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▲新竹安捷公寓式酒店。（圖／新竹安捷國際酒店提供）

▲可供親子入住的客房。（圖／新竹安捷國際酒店提供，以下皆同）

記者于佳云／採訪報導

新竹縣首家公寓式酒店「AJ HOTEL安捷國際酒店」今（18）日正式盛大開幕，除配有一般商務客房，AJ HOTEL更在酒店中設計了20間不同坪數，含洗衣機、廚房和沙發等設計的公寓式套房，滿足有長住需求的商務客需求。另外，AJ HOTEL除配合縣府的住房補助，至5月前再加碼500元的優惠，提供到新竹的旅客更多住宿選擇。

▲新竹安捷公寓式酒店。（圖／新竹安捷國際酒店提供）

▲位在新竹高鐵站旁的暐順經貿大樓。

新竹安捷國際酒店董事長陳品峯表示，AJ HOTEL定位為竹北市內飯店首選，以商務旅客為主要族群，客房設施亦傾力滿足商旅需求，客房均配有沙發、熨斗與燙衣板、免費無線網路、50吋電視、免治馬桶，浴室暖風機，行政樓層客房並贈有飲料券，可以在酒吧免費飲用調酒，希望旅客能就像在家般的身心安頓。

▲新竹安捷公寓式酒店。（圖／新竹安捷國際酒店提供）

▲月租型套房滿足不同客群需求。

此外，看準竹北的商務市場，新竹安捷國際酒店業務部協理王雅麗表示，由於竹科常有外國高級主管、商務客因為工作需要長時間待在新竹，因此特別設計了20間公寓式套房，提供更完整的長期住宿服務，住客可依個人需求選擇不同配備的房型，每月房價約6萬到10萬左右不等。

▲新竹安捷公寓式酒店。（圖／新竹安捷國際酒店提供）

▲安捷雙人房。

位在新竹高鐵站旁的「AJ HOTEL安捷國際酒店」，以潛水艇般獨特的造型，吸引南來北往旅客目光，酒店共有135間客房，位在暐順經貿大樓的14樓至18樓。客房共有九種房型，標準房自9坪起跳，公寓套房有20坪與28坪的舒適空間。除了鄰近高鐵百米，交通便捷、地段絕佳外，國際領航會議中心設有三個會議室，商務功能十足，已經是高鐵站旁最熱門的教育訓練、研討會、演講、股東會等..各類型會議的熱門場地。

▲新竹安捷公寓式酒店。（圖／新竹安捷國際酒店提供）

▲酒店中設計船舵成了拍照打卡點。

政府的暖冬補助將在1月底截止，新竹縣政府再加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」，從2月開始延長至5月，補助不限年齡，每人限申請一次，每間房補助500元，直到額滿為止，其中安捷國際酒店同時也配合此方案，並再額外加碼優惠500元（限定3人房、4人房或公寓套房），歡迎旅客到竹縣遊玩入住。

關鍵字： 商務旅館

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