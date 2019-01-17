桃園冬日小旅行！不花一毛錢　踏青賞梅還能泡足湯

▲角板山梅園花開5成。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

旅遊中心／綜合報導

想安排一趟歲末年終的放鬆小旅行不必等過年，趁著現在天氣微涼，不妨就到桃園賞梅花、走走溪口吊橋順便泡溫泉！桃園市政府風管處舉辦「角板山行館梅花季活動」開跑，一朵朵白色梅花綻放枝頭，好不愜意。另外，全台最長吊床式吊橋「新溪口吊橋」也配合梅花季免費開放，一家親子旅行也不用花大錢。

▲角板山行館風景秀麗（圖／網友Hsuan Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「角板山行館」位在桃園復興區，2公頃佔地栽種300多棵老梅樹，是北台灣最大的梅園，園內300多株老梅樹已有30多歲，是十分受歡迎的打卡秘境之一，目前梅花已花開約5成，花期可持續至農曆春節，遊客可以來到角板山享受山林環繞的清幽和和白雪般的梅花園，猶如進入童話世界。

▲角板山梅花季開跑。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

復興區公所表示，為配合梅花季活動，自即日起至21日止，特別開放新溪口吊橋一律免費入園，成人可省下100元門票錢，屆時將暫停售票和接駁車服務，方便民眾用雙腳「賞梅遊溪口」。新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，為典型之吊床式吊橋，標高介於252至275公尺間，兩側拉高成M字型，行走於橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景。

▲新溪口吊橋是桃園郊外踏青好去處。(圖／桃園市復興區公所提供)

此外，如果想為旅行更添冬日氣息，也別忘了到泰雅羅浮公園泡泡足湯！桃園復興羅浮地區成功挖掘第一口溫泉井，並在泰雅故事公園設立3個泡腳池，約可容納50人左右。羅浮溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，又被稱作為美人湯，泉水無色透明，泉溫約37度，冷冷的天泡起來超療癒。

▲羅浮公園有免費泡腳池。

角板山行館

地址：桃園市復興區澤仁村中正路133-1號

電話：03-3821678

開放時間：08:00-17:00

新溪口吊橋

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

電話：03-382-1378

票價：全票100元、優待票70元、團體票70元（30人以上團體）

免費時段：1月14日起至21日止（不含1月15日星期二休園日）

開放時間：09:00-16:00（週二公休）

羅浮公園

地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號

票價：免費

泡腳池開放時間：上午10點至下午5點

