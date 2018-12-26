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一生必去一次！梵諦岡500年歷史博物館、世界最大教堂

點評：一生必去欣賞一次的教堂及博物館！！
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▲▼梵諦岡博物館、聖彼得大教堂。（圖／Kiki & May - 隨意吃樂部提供）

▲梵諦岡博物館是繞著旋轉梯走出這充滿藝術與歷史的殿堂。（圖／Kiki & May - 隨意吃樂部提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

擁有「靴子國」之稱的義大利因其國土形狀長得像靴子而聞名，而在義大利的內陸，有個以世界領土最小而聞名的國家，「梵諦岡」。即便土地面積小，但義大利及梵諦岡都擁有許多具有歷史意義的古蹟，正好去到了羅馬遊玩的Kiki & May - 隨意吃樂部前往梵諦岡博物館及聖彼得教堂參觀，感受人文藝術的洗禮。

▲▼梵諦岡博物館、聖彼得大教堂。（圖／Kiki & May - 隨意吃樂部提供）

▲在教宗的保存與蒐集下，館內的收藏品其珍貴性使之成為全世界最重要的博物館之一。

梵諦岡博物館
過去曾是教宗住所的梵諦岡博物館，在盡力保存與蒐集下，使得博物館裡的收藏不盡其數，而每樣收藏品的珍貴性更使它成為全世界最重要博物館之一，也是到了羅馬必定會朝聖的地點。而保藏在館內的歷史文物若要細看可是需要花上一整天的時間，而著名的物品相當多，像是在羅馬帝國時期尼祿皇帝所使用的澡盆、文藝復興三傑之一的拉斐爾所作之畫還有古埃及作品等，整座博物館除了作品本身，從天花板到地板的每個角落也都處處是藝術。

在如此舉世聞名的博物館，要注意的就是其中的西斯汀禮拜堂是館內唯一不允許拍照之處，另外，在服務處也有提供語音導覽的部分，可以經由解說更理解每件藝術家們的用心創作。

▲▼梵諦岡博物館、聖彼得大教堂。（圖／Kiki & May - 隨意吃樂部提供）

▲欣賞完巴洛克式華麗風格的建築外觀，進到裡頭，映入眼簾的為覆蓋在聖彼得墓上方的銅鑄物－聖體傘。

▲▼梵諦岡博物館、聖彼得大教堂。（圖／Kiki & May - 隨意吃樂部提供）

▲米開朗基羅唯一一個署名作品，聖殤，就保存於聖彼得大教堂裡。

聖彼得大教堂
世界最大教堂的聖彼得大教堂從廣場就能感受到華麗與盛大，而在廣場中也有值得欣賞的歷史文物，例如方尖碑、被稱作「上帝的呼吸」之作品等。走到教堂的外頭，呈現了巴洛克式華美風格的建築設計，裡頭金碧輝煌的裝飾也讓人感受到壯麗，無論是到聖彼得大教堂或是梵諦岡博物館這樣相當具有歷史感的殿堂，不僅要留意眼前的不同作品，無論是抬頭看、又或者低頭留意腳下的每一步，從上到下目光所到之處都是藝術。

在教堂裡的每幅藝品更是不容錯過，其中，米開朗基羅唯一一個署名的作品－「聖殤」，精緻程度也讓觀賞過的人皆感嘆也感動。感受宗教神聖與莊嚴意義的同時，值得欣賞藝術品及理解其背後的歷史。

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