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提早過新年！華泰名品城最潮唐人街、旋轉豬仔樂園超好拍

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▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）

▲GLORIA OUTLETS華泰名品城打造年味唐人街。（圖／華泰名品城提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

農曆新年即將到來，每年都會變化節慶裝飾的GLORIA OUTLETS華泰名品城搶先自17日起推出新春檔期「華泰唐人街」，打造中西合璧的最潮年節大道、應景的超萌豬仔樂園和新年限定美食，吸引民眾年假踩點，感受潮味十足、歡樂不停歇的異國年節氛圍！

華泰名品城變身因應新年變身「華泰唐人街」。偌大的十字路口、紅綠燈、英倫電話亭、路標等歐美街景元素，都將成為時下年輕人最愛的打卡點。懸掛在街景間的大紅燈籠，搭配初一至初六的「金龍搶『豬』年節大遊行」，將國外唐人街新年慶典原汁原味移師至Outlet。

▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）

▲以豬年為主題的拍照打卡裝置。

在裝置部分，全台唯一的桃紅自由女神將Cosplay金髮尤物，這次不牽吉娃娃，改牽超應景的可愛金豬時髦過街，趣味十足！而街道另一側則是吸睛十足的四隻最潮金豬排排走，帥氣壓馬路！靈感取自經典樂團披頭四在英國Abbey Road過馬路的意象，有向偶像致敬的意味。中西合璧的唐人街景，加上玩趣的「翻玩梗」，勢必將帶給民眾另類新穎的年節感受！

▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）

▲▼全台首座旋轉豬仔樂園。

▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）

第二廣場則運用今年Pantone大勢代表色- Living Coral來製作全台首座「旋轉豬仔樂園」，一展園區的年輕與活力。呼應2019豬年，此區設有繽紛的彩色豬仔，供親子「玩」「轉」互動，把好運轉進來，討個新年好彩頭！白天童趣多彩的超萌裝置很適合IG打卡，晚上在燈光秀與鏡球的折射下，樂園將變身為「大人味」的Disco舞台，陪大家搖滾迎新年。

▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）▲華泰名品城新年裝飾。（圖／華泰名品城提供）

▲年節限定美食很有節慶氣氛。

初一至初六期間，華泰名品城將傳統國外唐人街「年節大遊行」複製到園區，民眾不用到歐美也能看到6尺長的金龍追逐可愛金豬，繞行綿延在整座商場。此外，園區也在第一大道和第四大道上設有快閃攤車，集結應景的「中」「發」「財」過年喜慶造型包子與動物包子、味百選蝦肉餅，還能品嚐到華漾港式飲茶所特製的冰火菠蘿油和絲襪奶茶，園區創意臺菜主題餐廳叁和院也推精選年菜，供民眾打牙祭。

關鍵字： 華泰名品城 桃園旅遊

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