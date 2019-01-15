阿拉丁、胡桃鉗入列！2019桃園燈會吹童話風2／12登場

▲2019桃園燈會吹童話風。（圖／桃園市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

2019桃園燈會將於2／12-2／24在南崁溪沿岸登場，沿著8公里長的南崁溪水岸設置璀璨燈飾，以「童話」為主題進行4大燈區設計，共計設置超過40組以上的特色燈組，包含阿拉丁神燈、綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等著名童話元素，更結合童話故事與桃園各項建設製作花燈，呈現桃園各項發展及建設。



2019桃園燈會燈區範圍橫跨桃園區、龜山區及蘆竹區3大行政區，桃園三民主燈區是「桃園幸福城」，主燈結合阿拉丁神燈童話及桃園的發展成果，擦亮神燈出現南崁溪印象大橋、總圖書館等大家期待的建設；龜山燈區是座「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈象徵龜山發達的科技產業，同時以綠野仙蹤童話設計多款燈組，展現桃園的進步。

▲三民主燈區結合阿拉丁和神燈。（圖／桃園市政府提供）

水汴頭燈區因鄰近藝文特區而打造為「歡樂音樂城」，以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈，展現充滿藝文氛圍的桃園；而蘆竹因草花享有盛名，如夢似幻美景如同夢遊仙境，主燈以可愛的愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。



今年桃園燈節小提燈呼應值年生肖，命名為「飛天活力豬」，以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，小提燈的設計更是處處充滿桃園的特色，像是飛天活力豬的粉紅雙耳取自於桃園水蜜桃意象，身上綴以原住民紋飾、盛開的花朵及好山好水襯出桃園的自然初心。

▲2019桃園燈會小提燈。（圖／桃園市政府提供）



此外，除了有可調整的關節供民眾自行變換不同姿勢，今年更首創可改裝的手握提燈，除了常見的手提方式之外，手把部分更可調整為舉握式提燈，將小提燈高舉擺動，舞動飛天豬的雲紋翅膀，多樣互動讓提燈造型更加有趣。桃園燈節的假日期間(2/16、2/17、2/23、2/24)晚間五點起在四大主題燈區免費發送，各燈區假日每日發送2000盞，數量有限，送完為止。

