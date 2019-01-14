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比對對碰省更大！春節連假9天全民優惠　六福村整年最低價499元

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▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲六福村農曆春節祭出全年最低價。（圖／記者于佳云攝）

記者陳涵茵／綜合報導

六福村近年來推出各項創意優惠吸客，像是今年2019年元旦連假祭出生日壽星或身分證號「4、0」享520元優惠，吸引大批遊客朝聖，面對農曆9天連假官方再次祭出超殺優惠，挑戰全年最低門票499元優惠，全民皆可使用，比身份證對對碰還划算。

六福村表示今年適逢六福村40周年，規劃一系列優惠元旦對對碰、壽星免費入園等年末加碼，更有有消息傳出六福園區將在春節連假祭出全年最低門票優惠，對此六福村證實9天連假門票全民只要499元。優惠效果十分顯著，像是元旦「4、0」對對碰當日入園人次就超過8千人，整體入園人次較去年成長3成左右，像是農曆連假長達9天，初估可吸引12萬人次入園。

▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲六福村一月當日壽星免費入園。

預計將在農曆春節園區將以夢幻泡泡主題呈現，2019年第一季阿拉伯皇宮主題村為舞台的「甜蜜魔宮」，神燈泡泡機、高達3公尺的巨型水晶球出動，打造超夢幻的公主泡泡夢境場景，官方表示一切還在規劃當中。若等不及農曆春節，現在就想出遊，一月也有優惠，壽星入園半價若是當日壽星還可以免費入園，同行親友只要520優惠。

六福村主題遊樂園
地址：新竹縣關西鎮60號

關鍵字： 六福村 新竹旅遊 親子旅遊 樂園旅遊 優惠快訊

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