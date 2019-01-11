特搜全台6處迷宮景點　快來一起「迷路」！

文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）

還記得小時候總喜歡去迷宮玩嗎？即便找不到出口也很有趣，雖然現在長高，看得到出口了，但在迷宮穿梭的感覺，還是讓人意猶未盡呢！特搜全台特色迷宮，快來一起「迷路」吧。

迷宮總有種魔力，讓人想闖進去卻捨不得跳脫出來，以前的迷宮都是用樹叢來拼成炫目的模樣，不過現在則是有用酒甕、用石板等排成各種迷宮，還有些農田會用稻米、玉米變成限定版迷宮，雖然可能一下子就找到出口，但這些迷幻的模樣，真的讓人忍不住拿出相機、殺光底片呢！



花博公園─新生園區



（圖片來源：台北市政府產業發展局）



別以為花博結束之後，就只剩下一個偌大而單調的公園，花博公園不只大、有非常多漂亮的花，像是報春花、白晶菊等，重點是，還有以綠籬灌木為主，延續幾何形式的設計風格而成的迷宮花園，很多爸爸媽媽都會帶上小朋友來一場有趣的冒險，也是不少網美在晴天時，必拍的迷宮啊！



地址：臺北市中山區新生北路3段105號



富貴角公園─老梅迷宮



（圖片來源：Flickr@RayJing ）



許多人來到老梅，只知道整片翠綠的的海上地毯─老梅石槽，其實，在旁邊的富貴角公園，還有一座充滿懷舊感的紅磚牆迷宮，從上方看起有一點像八卦，穿梭在其中，就好像回到童年，與三五好友在紅磚厝的爺爺奶奶家，玩起了捉迷藏，這次，不妨和朋友比比看誰能先找到出口。



地址：新北市石門區富基里老梅路



四九迷宮花園（彭福國小）



（圖片來源：新北市觀光旅遊網）



雖然叫「四九」迷宮，但這裡的酒甕可不只49個，這是為了紀念樹林酒廠遷址到林口，酒廠提供上百個酒甕拼成迷宮花園，因為是樹林酒廠提供，稱「樹酒」，諧音就是「四九」。不過這個迷宮可是設在彭福國小內，所以只能利用假日前往囉！



地址：新北市樹林區忠孝街30號



輝豐園藝九重葛迷宮



（圖片來源：IG@zzzzz1113zzzzz）



常見於庭院、公園中的九重葛，在綻放之時，總能為綠蔭多添上幾分紫紅相間的美感。倘若上百株九重葛齊花盛開時，那又是另一種美了。這是位於彰化田尾的輝豐園藝，以專賣九重葛盆栽為主，園區內沒有座位、沒有飲食，就是讓人盡情拍下滿滿的花團，桃紅、紫色、白花交錯其中，就像一座九重葛迷宮。



地址：彰化縣田尾鄉民族路一段477號



探索．迷宮歐式莊園



（圖片來源：ABBY）

若不說這是在台灣，還以為真的闖進英國作家法蘭西絲‧霍森‧柏納特筆下的《祕密花園》，走過圓頂雕花的白色涼亭就是叢林迷宮，一旁的高牆穿上植被，上面還有顆愛心，也讓許多戀人到訪時，除了在迷宮中玩著「你追我跑」的遊戲之外，更在牆上留下愛的合照。



地址：彰化縣和美鎮東谷路47-75號



國立台灣史前文化博物館



（圖片來源：IG@jessica___chang）



號稱史前文化博物館的人氣必拍，這座在廣場的「迷你版移動迷宮」，以石塊堆積而成，雖然不大，但因為高度夠高，讓人能穿梭在裏頭尋找出口。另外，每到夜晚，博物館水舞區還有水舞表演，搭配流動的燈光效果變化，更顯得一種浪漫氛圍。



地址：臺東市豐田里博物館路1號



這麼多迷宮，是不是躍躍欲試想拍照或想迷路了呢？這些復古、夢幻、神秘、古樸的迷宮，也是熱門打卡點唷！快來安排一下輕旅行吧。