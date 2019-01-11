雲林花海大爆發！4色波斯菊、向日葵「絕美漸層花毯」盛開一個月

▲2019雲林花海大爆發！（圖／小腹婆大世界提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

圖／小腹婆大世界

雲林縣莿桐鄉的孩沙里以「花海」景觀出名，每年春天都會大面積盛開！而2019年的花期也悄悄報到，部落客《小腹婆大世界》分享在1月10日拍到的最新花況，原本綠色的田已經變色，紅、黃、白、粉4色波斯菊以及向日葵大爆發，形成超美的漸層花毯，帶小孩去幾乎整個人快被花海淹沒。

▲盛開情況，已經快淹沒小孩的身高。

▲▼除了四色波斯菊，向日葵也滿開了！

2019年雲林莿桐孩沙里花海搶先報到！小腹婆大世界分享，只要走在156縣道上約29公里處，就能看見這片超美的漸層花海，滿滿的白、粉、黃、紅4色波斯菊以及大大的向日葵已經盛開，她帶著自己3歲小孩去，整個人幾乎要被花海淹沒，一家人開心地拍個不停，空拍也很美。

▲▼空拍「漸層花毯」也很美！

▲四種顏色的花毯，你想走哪一條呢？

由於波絲菊會越熱越開花，她預估這週六日花況會更爆發，這些不同顏色的花海，形成各路不同的色毯，可以走進去宛如迷宮探險，只是要小心有蜜蜂、蝴蝶，一旁還有一座觀景台，可以走上去觀賞。美麗的「漸層花毯」搭配藍天超美，花期約長達1個月，很適合週末、春節與家人親友一起出發欣賞！

▲像是走進花海迷宮中探險。

▲只是要留意，不要隨意踩踏、摘採或破壞花朵，也要當心有蜜蜂喔！

▲旁邊還有一處觀景台。

▲▼花期約長達一個月，不防把握週末、春節前往欣賞！

2019雲林莿桐孩沙里花海

地址：雲林縣莿桐鄉和平路150號

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漸層花海位於156縣道29公里處

拍攝時間：2019年1月10日