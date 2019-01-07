搶銀髮族高雄壽山新增打卡點　「小淘氣」玉女明星代言

▲高雄壽山現在除了有空中溜滑梯以外，還將增設新打卡點「壽與山齊」。（圖／高雄市都發局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局現在除了把愛河當成行銷重點以外，現在對壽山也有新的想法，將要在壽山的高點增設打卡點「壽與山齊」，另外也會在愛河增設「永浴愛河」的打卡點，廣邀銀髮族到高雄樂活健康，當然高雄市現在行銷特色就是找代言人，這次行銷壽山的代言人初步規劃是藝人甄珍，確定之後會再跟甄珍本人接洽。

據了解高雄市觀光局將在二月底左右，選在高雄壽山的高點增設「壽與山齊」打卡點，就是希望以壽山為名，替老人家添壽的好彩頭，所以屆時將會邀請市長跟人瑞一起登壽山，在「壽與山齊」同步打卡，推廣壽山的樂活行程，像是柴山冷泉，古時候號稱「鳳山八景」之一的龍巖冽泉現在可以說是一個隱藏版景點，之前消失三四十年的龍巖冽泉就在幾年前颱風大雨過後奇蹟似的復活了，但是期間限定不一定隨時都有水。

這個行銷策略當然還是鎖定銀髮族，因此為了廣邀銀髮族到高雄樂活健康，未來也會跟壽山國家自然公園籌備處來合作，因為目前銀髮族跟退休族的登山休閒區域，都是在壽山國家自然公園內，初步規劃邀請資深藝人甄珍來代言行銷壽山新景點。

▲高雄壽山自湧泉暴漲，民眾戲水樂翻天。（資料圖／記者宋德威攝）

藝人甄珍是歌手劉子千的母親，最為人所熟知的，應是她在文藝片方面的成就。甄珍可算是台灣第一代玉女明星，她自1973年起，分別與鄧光榮、謝賢搭檔，主演了李行、白景瑞執導的《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》等根據瓊瑤小說改編的影片，在其中扮演氣質嫻靜的少女，廣受臺、港及東南亞觀眾的歡迎，成為1970年代前期的文藝片首席女星，16歲初踏入影壇時，便以甜美純真、活潑可愛的少女形象獲得「小淘氣」的稱號。

除了壽山會增設打卡點以外，高雄愛河也會新增一個打卡新點「永浴愛河」，這個規劃觀光局已經著手在進行當中，未來將趕在愛河燈會前完成。