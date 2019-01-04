ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

搶平成最後福袋！日本13間三井Outlet新年折扣季　最高下殺2折

ETtoday旅遊雲

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三井Outlet木更津。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

1月到日本玩就是要搶福袋！三井OUTLET在全日本各地點不僅推出物超所值的「平成最後の福袋」，甚至關東地區和關西地區7間施設還聯手舉辦「NEW YEARSURPRISE SALE」，從即日起至14日為止，最低下殺至2折起，想要大買一波的旅客可不要錯過。

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三井Outlet木更津第三期擴建2018年底開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本三井OUTLET PARK倉敷。（圖／三井OUTLET提供）

▲日本三井OUTLET PARK倉敷。（圖／三井OUTLET提供）

2019年，日本平成年號即將更新，日本三井OUTLET在全日本一共13間三井OUTLET PARK商場同步推出春節特賣，最高下殺2折起，此外，自2019年1月1日起至14日止，位於關東地區的4間日本三井OUTLET PARK木更津、入間、幕張、多摩南大澤，以及關西地區三間的三井OUTLET PARK滋賀龍王、瑪林匹亞神戶、大阪鶴見，為了慶祝新年，更推出全館最低下殺至2折起的「NEW YEAR SURPRISE SALE」。7大施設連袂，原本就物超所值的Outlet價格持續下殺，豪氣的超低優惠，不搶可惜。

▲▼日本三井OUTLET PARK倉敷。（圖／三井OUTLET提供）

▲日本三井OUTLET PARK倉敷小火車設施。（圖／三井OUTLET提供）

位於觀光勝地的三井OUTLET PARK倉敷，除了有超值的「平成最後の福袋」之外，以半年為一期的重量級特賣會「SUPER OUTLET SALE」從即日起至14日為止，活動期間，同樣也下殺至2折起。旅客除了可以盡情購物外，還可前往倉敷美觀地區與古色古香的市井街道漫步拍照，或是挑戰只有在倉敷才吃得到的牛仔布藍色丹寧肉包；若想要歇歇腳，還可以到豆柴咖啡廳喝杯咖啡、逗逗小豆柴，療癒一下。

關鍵字： 三井Outlet 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

抹茶雪花冰超誘人！「三井Outlet木更津」4大必吃全新美食

搶先看！「三井Outlet木更津」最新擴建區　308店鋪買到手軟

55分鐘直達！超實用「木更津三井Outlet」交通攻略

台中最新打卡地標　全台首座粉紅貨櫃Outlet、海景摩天輪都在這

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

2人同行玩馬祖　每人補助1700

2019第一場流星雨4日大爆發

住台東五星飯店僅1200還附早餐泡湯

金山24小時佛心平價湯屋

花蓮遠雄海洋公園1月壽星免費入園

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

台南2019月津港燈節2月2日點燈

全台9處龍貓隧道還能賞雲海藍眼淚

桃園6大新開景點

熱門行程

最新新聞更多

高雄隱藏版老味道！鹽埕古早味沙茶麵

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

日本13間三井Outlet折扣季最高..

新竹散步甜食舒芙蕾　法式香檸爽口

首家一風堂EXPRESS進駐微風南山

新手爬玉山行前準備分享

外媒評選世界十大特殊景點！

2019昆士蘭活動節慶必訪清單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366