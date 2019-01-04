搶平成最後福袋！日本13間三井Outlet新年折扣季　最高下殺2折

▲日本三井Outlet木更津。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

1月到日本玩就是要搶福袋！三井OUTLET在全日本各地點不僅推出物超所值的「平成最後の福袋」，甚至關東地區和關西地區7間施設還聯手舉辦「NEW YEARSURPRISE SALE」，從即日起至14日為止，最低下殺至2折起，想要大買一波的旅客可不要錯過。

▲日本三井Outlet木更津第三期擴建2018年底開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三井OUTLET PARK倉敷。（圖／三井OUTLET提供）



2019年，日本平成年號即將更新，日本三井OUTLET在全日本一共13間三井OUTLET PARK商場同步推出春節特賣，最高下殺2折起，此外，自2019年1月1日起至14日止，位於關東地區的4間日本三井OUTLET PARK木更津、入間、幕張、多摩南大澤，以及關西地區三間的三井OUTLET PARK滋賀龍王、瑪林匹亞神戶、大阪鶴見，為了慶祝新年，更推出全館最低下殺至2折起的「NEW YEAR SURPRISE SALE」。7大施設連袂，原本就物超所值的Outlet價格持續下殺，豪氣的超低優惠，不搶可惜。

▲日本三井OUTLET PARK倉敷小火車設施。（圖／三井OUTLET提供）

位於觀光勝地的三井OUTLET PARK倉敷，除了有超值的「平成最後の福袋」之外，以半年為一期的重量級特賣會「SUPER OUTLET SALE」從即日起至14日為止，活動期間，同樣也下殺至2折起。旅客除了可以盡情購物外，還可前往倉敷美觀地區與古色古香的市井街道漫步拍照，或是挑戰只有在倉敷才吃得到的牛仔布藍色丹寧肉包；若想要歇歇腳，還可以到豆柴咖啡廳喝杯咖啡、逗逗小豆柴，療癒一下。