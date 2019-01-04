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國籍航空唯一入選！長榮連續六年獲全球最安全航空公司

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空蟬聯六年入選最安全航空。（圖／長榮航空提供）

旅遊中心／綜合報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨（3）日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空再度以優異的表現，連續六年榮登全球Top-20最安全航空公司的行列，其他入選的航空公司還包括澳洲航空、全日空、國泰航空、美國航空、阿聯酋航空、卡達航空、德國漢莎航空、新加坡航空及紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航空表示：安全是航空業最重要的一項堅持，也是一條不可被跨越的紅線，在長榮航空的安全文化中，不論在飛行安全、維修安全、地面安全、客艙安全、航空保安或職業安全，都有高標準的紀律，並會要求員工即便在無人監督的情況下，也需自我實踐，落實各項作業規範。

▲▼長榮航空波音787-9客機。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航去年引進787-9客機。（圖／記者賴文萱攝）

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，該航空評鑑機構本次評選範圍包括全球405家航空公司過去10年的飛安表現，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空自開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

全球20家最安全航空公司完整名單（依字母排列）

紐西蘭航空（Air New Zealand）

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

全日空航空（All Nippon Airway）

美國航空（American Airlines）

奧地利航空（Austrian Airlines）

英國航空（British Airways）

國泰航空（Cathay Pacific）

芬蘭航空（Finnair）

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

阿聯酋航空（Emirates）

長榮航空（EVA AIR）

荷蘭皇家航空（KLM）

德國漢莎航空（Lufthansa）

澳洲航空公司（Qantas）

卡達航空（Qatar Airways）

北歐航空（Scandinavian Airline System）

新加坡航空（Singapore Airlines）

瑞士航空（Swiss Air）

聯合航空（United Airlines）

維珍集團（Virgin Airlines）
 

關鍵字： 航空動態 長榮航空

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