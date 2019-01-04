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住香港迪士尼樂園酒店當VIP 免費康樂活動、搶先進樂園

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文／七逗旅遊網　圖／香港迪士尼樂園提供

你是迪士尼的忠實粉粉嗎？想到迪士尼樂園來場朝聖之旅，你可以到距離台灣最近的香港迪士尼樂園，白天悠閒地玩豐富的設施，晚上欣賞熱鬧的遊行後，再入住樂園度假區內的酒店，當中包括迪士尼探索家度假酒店、香港迪士尼樂園酒店及迪士尼好萊塢酒店3個住宿選擇，每間酒店各有特色，保證讓你一住進去就捨不得退房！而且，只要住進任何1間酒店，就能暢玩所有酒店的免費康樂活動，並且提早進入樂園喔！

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）

玩香港迪士尼樂園，並入住這3間酒店，可享受VIP等級的禮遇及酒店內的康樂設施，讓你充分利用每分每秒。園區內提供免費的接駁巴士，帶你穿梭3間酒店及迪士尼公共運輸交匯處。入住酒店，你可以比一般人優先進入遊樂園中，進入樂園後，想玩「鐵甲奇俠飛行之旅」、「星戰極速穿梭」…等超夯設施，但又不想排隊嗎？那就使用入住酒店免費得到的指定遊樂設施優先入場證，快速進場吧！每房每晚最多可獲得4張優先入場證。另外，想看樂園中的劇場表演，也別忘了使用房客專屬的預留座位服務喔！

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲香港迪士尼樂園酒店洋溢濃濃的異國風情。（圖／香港迪士尼樂園提供）

只要入住這3間酒店其中之一，就能玩所有酒店的免費康樂活動，回饋所有的迪士尼粉絲們！維多利亞風的香港迪士尼樂園酒店，就像一間優雅、華麗的宮殿，在這裡，只要參加早晨的「高飛師傅太極班」，你就可以見到高飛打太極的珍貴畫面，並和他一起活動筋骨喔！傍晚，「童話天地」將歡笑聲不斷，因為小朋友最喜歡的「迪士尼故事時間」、「迪士尼遊戲時間」都在這時候進行。

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲你一定想像不到，入住香港迪士尼樂園酒店居然能跟高飛一起打太極！（圖／香港迪士尼樂園提供）

以時尚外觀、二十世紀初好萊塢風格和大家見面的迪士尼好萊塢酒店，早晨將於影廠酒廊放映經典的迪士尼電影，電影結束後，神秘嘉賓高飛現身，將讓現場再次沸騰！千萬別錯過這場「高飛早晨影院」。中午的「好萊塢之旅」提供多項小挑戰及戶外團體遊戲，讓你來場動感的體驗，小朋友還可以開電動車上路，享受奔馳的快感。你曾嚮往復古的美國汽車露天電影院嗎？晚間，帶孩子來「迪士尼星光影院」，開一場兒童版的露天電影趴吧！

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲喜歡時尚風格，不妨入住迪士尼好萊塢酒店。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲「迪士尼星光影院」創造了兒童版美國汽車露天電影院的有趣畫面。（圖／香港迪士尼樂園提供）

2017年新開幕的迪士尼探索家度假酒店，以「探索精神」為主題，房間裝潢令人感受到亞洲、大洋洲、南美洲及非洲4個熱帶地區的特色。下午，你可以跟著酒店工作人員的腳步「探索隱藏米奇」，走遍酒店，尋找隱藏在酒店中的每一個米奇；想玩水嬉戲，可以參加泳池派對「探索家池畔歷險」，酒店也推出了探索大自然之旅，帶小朋友認識不同主題庭園的動植物。

▲在香港迪士尼好萊塢酒店享受快樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲探索家度假酒店以4個熱帶地區的特色為主題。（圖／香港迪士尼樂園提供）

另外，早上時，3間飯店都有「康樂部手工藝製作」活動，帶領你DIY最獨特的迪士尼回憶；下午的免費玩樂時段，則讓你在指定時間免費享用遊戲天地內大部分的設施。

推薦行程:
▲香港迪士尼樂園 訂房推薦►►►

▲更多你不知道的香港迪士尼樂園►►►

更多資訊:
東南旅遊
電話：412-8688(手機+02)

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