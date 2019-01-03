2019屏東燈會搶先看！主燈「16m黑鮪魚」創3首例　搭船賞燈超愜意

點評：蠻Q的！！！！

▲2019屏東燈會主燈「巨鮪來富」。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會今（108）年落腳屏東！觀光局今（3日）天在圓山大飯店對外揭開主燈、小提燈等燈會造型面紗，而此次燈會創了3大首例，包含首度移師至國家風景區辦理、第一次突破歷年以生肖作為主燈主題，以屏東東港知名「黑鮪魚」為設計元素，以及破天荒開放夜間遊船賞燈，活動從2月19日元宵節開始，有興趣民眾可衝一波！

▲觀光局今在圓山大飯店展示屏東燈會花燈。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局表示，此次燈會適逢30週年，為導入創新思維，讓燈會再次以嶄新面貌華麗登場，除首次移師至國家風景區辦理，讓花燈閃耀於國境之南，並為讓台灣燈會接地氣，突破歷年以生肖作為主燈主題外，更首度以屏東東港知名黑鮪魚為設計元素，配合大鵬灣域之絕美海景，規劃將主燈置於水面，波光粼粼的海面倒映主燈七彩光效，將大鵬灣妝點成唯美浪漫的夢幻國度，亦規劃於燈會展期結束後，將主燈留置於現地，作為大鵬灣的新地標，除保留這個美好的回憶，也讓燈會的觀光效益無限延伸。

▲主燈「巨鮪來富」總高度16公尺。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局說明，今年主燈由埴鈁藝術有限公司承攬辦理，主燈總高度16公尺，在整體燈光設計上，以2萬組以上之燈光迴路系統，將主燈內部裝置之全彩LED燈呈現出1千2百萬以上之畫素色彩，無論民眾自何角度觀賞主燈，皆可欣賞到千變萬化之光學奇幻美景；另為提供全新賞燈體驗，今年配合大鵬灣之灣域特色，首度於燈會期間開放夜間遊船，以全新視野觀賞主燈呈現之萬種風情。

觀光局進一步補充，此次主燈仍由中華電信股份有限公司贊助，並由中研院曾永義院士命名為「巨鮪來富」，造型設計以黑鮪魚乘風躍浪之姿，展現臺灣旺盛生命力，並象徵「年年有餘、富貴屏安」，預祝臺灣來年大豐收，也歡迎各地民眾來屏東作客，飽覽燈會美景。

▲小提燈「2019屏安豬」共有3個顏色。（圖／記者曹悅華攝）

至於每年最受小朋友期待的小提燈，觀光局說今年則命名為「2019屏安豬」，以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳之可愛造型，藉由紅、黃、藍色調，象徵傳統喜氣、招財進寶與徜徉藍天大海；同時身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地魯凱、排灣族的精彩紋飾等數種元素；另外，豬圓滿豐潤的身形，憨厚又可愛，以招財納福為發想，並設計具撲滿功能，可存放2019元硬幣，有讓「屏安豬」與民眾一起發財慶元宵寓意。

▲小提燈可以放進2019個銅幣。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局長周永暉表示，這次主燈不再是一次性，將永久在大鵬灣國家風景區，這一次也不再是以生肖為主題命題，而是用屏東在地的象徵－黑鮪魚來當主燈，最後希望藉由主燈意象傳遞平安、豐收的理想；另外他也解釋，小提燈部分有3個顏色，紅色是喜氣、黃色是光的顏色代表熱情，藍色則是海的顏色，跟屏東給人的印象相呼應，且可以把錢幣放進提燈內，「存2019個都不是問題」。

屏東縣長潘孟安則表示，台灣燈會難得來到屏東，而這次燈會總共22個主題，搭配遊程，山、海、陸運景觀、特殊的地貌，讓所有觀光客到此都能感受到屏東的美，他也強調「來屏東不只要來賞花，來三天才剛剛好」。

▲屏東燈會揭幕儀式。（圖／記者曹悅華攝）

今年台灣燈會以「屏安鵬來‧光耀三十」為整題設計主軸，副燈亦融入屏東當地風豬爺文化，透過絢麗燈光展示，庇佑民眾平安，也將屏東豐富海洋資源及農特產品，融入各燈區布展主題，精采絕倫不容錯過；本次為呈現大鵬灣獨有之灣域美景，創新導入水舞及水幕表演，透過變化萬千的水舞表演，交織為撼動人心的曼妙舞姿；另為讓台灣燈會更具深度，透過與知名藝術家跨域合作，以藝術品布展方式於光耀30燈區璀璨登場，讓燈會與文化成為最美的交融；亦結合時下最流行互動技術，讓遊客親臨燈區恍若步入海底花花世界的奇妙之旅，歡迎前來探索海洋的奧妙及美麗；並在遊樂業者贊助下，特別規劃「PP Party豬豬派對」，結合遊樂設施，為小朋友打造一個歡樂、好玩的專屬區域。

2019台灣燈會訂於2月19日元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，3月3日結束。為響應環保節能，建議遊客儘量利用公共運輸，輕鬆賞燈，免卻塞車之苦，享受一場吉慶繽紛、精彩可期的元宵燈會。