ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

史上最長101煙火、義大999秒煙花！全台8處跨年煙火懶人包

ETtoday旅遊雲

▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

旅遊中心／綜合報導

今天是2018最後一天！今晚就要迎接全新的一年，2018年最後一刻當然要和家人、朋友、戀人們在煙花中浪漫度過，今年台北101推出史上最長煙火、義大999秒矩陣煙火爭豔，Ettoday整理了以下就整理出全台跨年煙火秀懶人包，在璀璨煙花中揮別2018。

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

1.台北101跨年煙火秀
地址：110台北市信義區信義路五段7號

台北101壓軸的煙火大秀內容已揭曉，今年除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，也決定將煙火施放時間從300秒增長為360秒，是史上最長的跨年煙火秀。台北101表示，2019跨年煙火決定延長至360秒，而煙火數量則以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，然而延續採用的T-Pad巨型螢幕，今年將規格增高，雖然尺寸與去年相同，約是235公尺Ｘ36公尺，但橫向支架更為牢固，畫質與穩定度會更清晰。

2.大直美麗華煙火秀
地址：台北市中山區敬業三路22號

大直美麗華煙火秀是每年跨年北市另一場重要花火盛會，此次2018至19跨年，大直美麗華打造長達300秒的跨年花火秀，可以讓民眾能看得盡興，想要欣賞這場花火盛事，旅客可以前往劍南山欣賞，將同時把台北101與大直美麗華摩天輪盡收眼底。

3.大村鄉公所及彰化市大型跨年晚會
 地址：彰化縣大村鄉福進路100號（大村火車站後站廣場）

▲彰化縣跨年在大村鄉及彰化市公所舉辦，有煙火秀及藝人到場與民眾同樂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣跨年在大村鄉及彰化市公所舉辦，有煙火秀及藝人到場與民眾同樂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化大村鄉公所主辦跨年聯歡晚會，31日晚間9點將在大村鄉火車站西側廣場登場，邀請藝人歌手、電視演員，包括小陳一郎、廖雷、小豬哥亮等人輪番上場，跨年壓軸有約120秒煙火秀，中間還穿插摸彩節目，看精彩表演還能試試手氣摸大獎。

4.南投日月潭愛你久久幸福連線跨年晚會
地點：梅荷園、水社碼頭、伊達邵碼頭、朝霧碼頭、文武廟廣場

日月潭今年也有連線跨年晚會，最佳觀賞地點為梅荷園、水社碼頭、伊達邵碼頭、朝霧碼頭、文武廟廣場，連假期間有湖畔手創蛙寶市集外，雙心石滬、甜蜜光廊幸福連線，每晚還有駐唱歌手Live現場演唱，從31日晚上19點開始至元旦凌晨為止，主辦單位更規劃480秒煙火秀，讓旅客在日月潭湖畔欣賞美麗花火。

劍湖山跨年煙火（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山跨年煙火（圖／劍湖山提供）

5.雲林劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

今年劍湖山將結合布袋戲打造長達1088秒的金光摩天輪跨年煙火秀，將煙火表演與經典傳統藝術結合，也是劍湖山首次創舉。劍湖山指出，今年跨年煙火秀以「萬箭齊發史艷文叱吒劍湖山」為主題，為期三天，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，跨年當天煙火秀則長達488秒，整場煙火秀長達1088秒。

▲義大世界跨年煙火。（圖／義大世界提供。）

▲2019義大世界跨年煙火。（圖／義大世界提供）

6.高雄義大世界
地址：高雄市大樹區學城路一段10號

義大世界每年跨年煙火吸引眾多遊客朝聖，今年也延續999秒傳統，並打造全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場。還有神奇的夜間彩虹、還有復古童玩串連綻放，讓跨年夜的天空如同一場異想派對。「2019紫耀義大、義起享樂」將於12月31日晚上23點59分以特效煙火揭開序幕，與民眾齊心倒數10秒，接著於午夜12點施放999秒3D藝術煙火秀，歡慶2019年的到來。

7.花蓮太平洋觀光節跨年晚會
地址：花蓮市六期重劃區（花蓮市中山路與重慶路交叉口）

花蓮縣政府今年在花蓮市六期重劃區規劃太平洋觀光跨年晚會，除了請來重量級演出陣容卡司外，更規劃長達300秒的煙火秀，旅客看完後記得可別錯過七星潭的F16戰機衝場與迎曙光活動。

8.金門金彩新未來
地點：金門縣金城鎮金門縣體育場後方廣場

金門2019年跨年晚會金彩新未來31日晚間8時在縣立體育館後方廣場舉行，首創「雙煙火」二段式共600秒，晚間8點施放2分鐘接著元旦0時施放8分鐘，由梁赫群、小禎主持，與梁文音、戴愛玲等唱將、偶像陪伴金門鄉親跨年。

關鍵字： 台灣特色系列 跨年煙火 跨年 2019跨年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

安和國際觀光夜市12/29開幕

冬天才開的竹南高人氣神祕火鍋店

拱北殿唯美楓轉紅

肉多多也開火鍋超市「超越水產」

苗栗新開「森林玻璃屋」門票可全折

北中南三大跨年主場交通懶人包

桃園進化版小火鍋　3種吃法同時滿足

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

清水地熱公園必煮黃金溫泉蛋

北投美食、秘境一日遊　必嘗老店紅茶

熱門行程

最新新聞更多

台南跨年三部曲　讓市民迎新年

台北市「營業到凌晨美食懶人包」

下雨就來看展！「元旦免票懶人包」

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合體對唱

最長101煙火！全台跨年煙火懶人包

迎新年　彰化跨年追星看煙火

三仙台曙光許願　太麻里比基尼路跑

高雄跨年活動　夢時代、義大交通一覽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366