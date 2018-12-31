史上最長101煙火、義大999秒煙花！全台8處跨年煙火懶人包

▲101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）



旅遊中心／綜合報導

今天是2018最後一天！今晚就要迎接全新的一年，2018年最後一刻當然要和家人、朋友、戀人們在煙花中浪漫度過，今年台北101推出史上最長煙火、義大999秒矩陣煙火爭豔，Ettoday整理了以下就整理出全台跨年煙火秀懶人包，在璀璨煙花中揮別2018。

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）



1.台北101跨年煙火秀

地址：110台北市信義區信義路五段7號



台北101壓軸的煙火大秀內容已揭曉，今年除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，也決定將煙火施放時間從300秒增長為360秒，是史上最長的跨年煙火秀。台北101表示，2019跨年煙火決定延長至360秒，而煙火數量則以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，然而延續採用的T-Pad巨型螢幕，今年將規格增高，雖然尺寸與去年相同，約是235公尺Ｘ36公尺，但橫向支架更為牢固，畫質與穩定度會更清晰。

2.大直美麗華煙火秀

地址：台北市中山區敬業三路22號



大直美麗華煙火秀是每年跨年北市另一場重要花火盛會，此次2018至19跨年，大直美麗華打造長達300秒的跨年花火秀，可以讓民眾能看得盡興，想要欣賞這場花火盛事，旅客可以前往劍南山欣賞，將同時把台北101與大直美麗華摩天輪盡收眼底。

3.大村鄉公所及彰化市大型跨年晚會

地址：彰化縣大村鄉福進路100號（大村火車站後站廣場）

▲彰化縣跨年在大村鄉及彰化市公所舉辦，有煙火秀及藝人到場與民眾同樂。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化大村鄉公所主辦跨年聯歡晚會，31日晚間9點將在大村鄉火車站西側廣場登場，邀請藝人歌手、電視演員，包括小陳一郎、廖雷、小豬哥亮等人輪番上場，跨年壓軸有約120秒煙火秀，中間還穿插摸彩節目，看精彩表演還能試試手氣摸大獎。

4.南投日月潭愛你久久幸福連線跨年晚會

地點：梅荷園、水社碼頭、伊達邵碼頭、朝霧碼頭、文武廟廣場



日月潭今年也有連線跨年晚會，最佳觀賞地點為梅荷園、水社碼頭、伊達邵碼頭、朝霧碼頭、文武廟廣場，連假期間有湖畔手創蛙寶市集外，雙心石滬、甜蜜光廊幸福連線，每晚還有駐唱歌手Live現場演唱，從31日晚上19點開始至元旦凌晨為止，主辦單位更規劃480秒煙火秀，讓旅客在日月潭湖畔欣賞美麗花火。

▲劍湖山跨年煙火（圖／劍湖山提供）

5.雲林劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號



今年劍湖山將結合布袋戲打造長達1088秒的金光摩天輪跨年煙火秀，將煙火表演與經典傳統藝術結合，也是劍湖山首次創舉。劍湖山指出，今年跨年煙火秀以「萬箭齊發史艷文叱吒劍湖山」為主題，為期三天，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，跨年當天煙火秀則長達488秒，整場煙火秀長達1088秒。

▲2019義大世界跨年煙火。（圖／義大世界提供）

6.高雄義大世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號



義大世界每年跨年煙火吸引眾多遊客朝聖，今年也延續999秒傳統，並打造全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場。還有神奇的夜間彩虹、還有復古童玩串連綻放，讓跨年夜的天空如同一場異想派對。「2019紫耀義大、義起享樂」將於12月31日晚上23點59分以特效煙火揭開序幕，與民眾齊心倒數10秒，接著於午夜12點施放999秒3D藝術煙火秀，歡慶2019年的到來。

7.花蓮太平洋觀光節跨年晚會

地址：花蓮市六期重劃區（花蓮市中山路與重慶路交叉口）



花蓮縣政府今年在花蓮市六期重劃區規劃太平洋觀光跨年晚會，除了請來重量級演出陣容卡司外，更規劃長達300秒的煙火秀，旅客看完後記得可別錯過七星潭的F16戰機衝場與迎曙光活動。

8.金門金彩新未來

地點：金門縣金城鎮金門縣體育場後方廣場



金門2019年跨年晚會金彩新未來31日晚間8時在縣立體育館後方廣場舉行，首創「雙煙火」二段式共600秒，晚間8點施放2分鐘接著元旦0時施放8分鐘，由梁赫群、小禎主持，與梁文音、戴愛玲等唱將、偶像陪伴金門鄉親跨年。