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全家出遊省很大！台中花博元旦起市民、兒童免費逛

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▲▼一次灌爆口袋名單！台中花博美如仙境太好拍　網哭：手機記憶體不夠。（圖／台中市政府提供）

▲台中花博元旦起市民免費參觀。（圖／台中市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

元旦四天連續假期，台灣各地湧現旅遊人潮，為因應1月1日起台中市民、新住民與12歲以下兒童元旦起免費看花博，市府特別設置台中市民專用通道，符合資格民眾只要出示身分證、健保卡或護照有效證件，即可免費入園參觀，預計將吸引更多人潮。

元旦連假進入第二天，不少遊客特地趁著假期到台中朝聖花博魅力，各大展區都出現大批人潮，成了台中最熱門觀光景點之一。而自1月1日起，台中花博更將開放台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費參觀，民眾只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

▲▼一次灌爆口袋名單！台中花博美如仙境太好拍　網哭：手機記憶體不夠。（圖／台中市政府提供）

▲花博園區好逛又好拍。（圖／台中市政府提供）

為讓民眾入園更加順利流暢，台中市府特別設置市民專用通道，此外，因應元旦連假可能帶來的人潮，交通局表示已協調台鐵於元旦連假期間，列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘一班。參觀后里、豐原兩園區，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區；豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike 5分鐘、搭接駁車15分鐘即可抵達；外埔園區則可從大甲站火車站轉乘接駁車或92、212、213、215、811路公車抵達。

若外地遊客有開車需求，可Google搜尋「花博接駁站」，顯示的「花博停車場」，依黃綠色花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾，則可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。接駁車平均每10分鐘1班，並機動式加開班次，花博接駁車服務皆為免費。

此外，為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，規劃「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區。路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保的精神。

關鍵字： 台中旅遊 台中花博

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