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元旦連假追一波！汐止小京都　拱北殿唯美楓轉紅

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（圖／網友陳柏瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汐止拱北殿是賞楓熱門景點。（圖／網友陳柏瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。圖為往年資料照。）

旅遊中心／綜合報導

全台已正式進入冬天，北台灣的楓葉季才正要開始。新北地區因緯度較低且今年適逢暖冬，楓葉轉紅的時間也較以往晚了些，位在新北市汐止的熱門賞楓景點拱北殿，目前楓葉有4成已經變色，預計再過2週就可見到大片的楓紅景象，如果不想人擠人，也可趁著元旦假期提早追楓。

拱北殿（圖／網友陳柏瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲火紅的楓葉讓人看了入迷。

新北市汐止三秀山中的拱北殿是北台灣知名賞楓景點，環境清幽，通過拱北殿中的彼岸橋、後山森活步道到川流亭平時就是踏青的好地方，到了賞楓時節更是美不勝收，一片片火紅的楓葉點綴著拱北殿中的日式造景，美景讓人如癡如醉。

拱北殿（圖／網友陳柏瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民眾可趁著元旦假期賞楓。

不過因為近年氣候異常，拱北殿中的楓葉變色時間越來越晚，今年12月底左右楓紅約4成，估計未來兩周會再陸續轉紅。而除了汐止拱北殿，新北三芝101線、土城承天路、淡水楓樹湖、新店楓香大道、平溪106線、北31往汐止、平溪國小周邊和菁桐車站等地也都是新北賞楓的好去處。

拱北殿
地址：新北市汐止區汐萬路三段88號
電話：02-2646-1888
交通方式：可搭乘新北市新巴士F910五指山線至拱北殿路口或F908烘內線至拱北殿停車場

關鍵字： 新北市旅遊 拱北殿 賞楓

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