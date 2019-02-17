埔里經典的台式早餐組合！超札實鹹油條搭配古早味米漿

點評：超喜歡這種像麵包的油條><

▲埔里清寶鹹油條。（圖片由阿新愛玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

南投的埔里隱藏了超多美味的傳統美食，也有好幾家在地人超推的道地早餐店，部落客阿新愛玩樂就在社團《旅遊超爽的！》中分享一家超熱門的早餐店，早餐時段從早上六點開門營業到賣完為止，生意超好，晚一點起床可能就錯過了！

▲清寶鹹豆漿位在埔里鎮的南安路上，生意超好，受到許多在地人推薦。

清寶鹹油條的總店位在埔里鎮的南安路上，在台中的河南路上也有一間分店，生意也相當好，而這間也是在地人超推的傳統早餐店。店家的營業時間也相當特別，早餐時段結束之後，中午休息不營業，接著下一個營業時段是下午的兩點到六點，晚上也是沒有營業的。

雖然販賣的品項不算太多，但卻有好幾種都是特美食，例如紅豆餡餅、豆腐湯和炒麵等等，還有在地人最推薦必點的鹹油條。清寶鹹油條和一般夾在燒餅裡面的油條有些不同，阿新愛玩樂介紹，店家製作油條是把麵糰捏成長條形之後用油鍋拌煎炸，整個油條呈現金黃色，胖嘟嘟的造型也是店家的特色。

▲鹹油條吃起來外酥內軟，相當札實，可以依照喜好加上蛋和熱狗。

油條的吃法可以選擇單吃，也可以選擇加蛋或是熱狗，變成像是漢堡的吃法，鹹油條這樣的製作方式，讓口感上會更加札實，不會有一般豆漿店的空氣感，外酥內軟，吃起來相當有飽足感。另外在麵糰中也會加上些許的蔥花，增加了香氣，熱狗也經過油炸，吃起來酥酥脆脆，讓人一吃就上癮。

▲天氣冷的時候可以點豆腐湯暖暖胃。

阿新愛玩樂表示，清寶的米漿算濃稠，還不錯喝，不過喝起來沒有古早的焦香味，油條的部分建議加蛋就好，一套油條加上一杯米漿，這樣一組剛剛好，是一個迷人的早餐，天氣冷的時候想暖暖胃，也可以點上一碗豆腐湯。

▲米漿搭配油條，是最經典的台式早餐組合。





清寶鹹油條 總店

電話：0927 560 166

營業時間：06:00~10:30

地址：南投縣埔里鎮南安路733號