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快筆記！迎接新年第一道日出　2019全台迎曙光活動全攻略

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▲▼阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

旅遊中心／綜合報導

2019年即將到來，已規劃好要去哪裡迎接新年第一道曙光了嗎？台灣自然景觀豐富，看日出從海平面那端緩緩升起，或站在山林間，欣賞萬丈光芒緩緩露出山頭，都美得讓人嘆息。《ETtoday新聞雲》整理出2019全台迎曙光活動懶人包，想要欣賞新年第一道晨光，不妨從以下地點參考吧！

▲▼福隆曙光。（圖／東北角風管處提供）

▲福隆曙光。（圖／東北角風管處提供）

福隆　福隆海水浴場大草皮
東北角風管處與福容大飯店連鎖旅館事業連續第3年共同主辦「2019福隆迎曙光」元旦演唱會活動，元旦1月1日凌晨4:00，在福隆海水浴場大草皮熱鬧到天明，主辦單位邀請多組表演團體到場熱力接唱，現場還有熱食攤位可以陪伴民眾度過冷冷的清晨，同時會與福隆、三仙台及阿里山三地民眾，透過SNG現場連線轉播，搭配雙溪河上之福隆帆船，在日出時間06:39，將與現場民眾迎接新年的第一道曙光，並祝福大家豬年一帆風順。

▲天空之夢上浪漫迎2018第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

▲天空之夢上浪漫迎2018第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

台中　麗寶樂園摩天輪天空之夢看曙光
麗寶樂園摩天輪天空之夢推出2019年在摩天輪迎曙光活動，天空之夢觀日搭乘券1張可連續搭乘2圈，從清晨5點45分開始轉動，坐在摩天輪車廂內眺望2019年第一道曙光別有浪漫，套票附贈早餐與天空之夢週邊商品，限量120個名額，售完為止。

▲▼阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

嘉義　阿里山迎日出
阿里山是最受歡迎的迎曙光地點，目前阿里山林鐵祝山觀日列車已開賣，尚未買到票的旅客，可於12月31日中午12時30分至下午17時，於阿里山車站1樓售票處開放現場預約購票，每人每次限購10張，剩餘車票則於2019年1月1日凌晨1時20分開始出售。

祝山線回程發車時間分為A時段（7時15分至8時）、B時段(8時20分至9時15分)，回程車票僅劃時段不劃車次，以分散人流，每時段預售840位。因列車編組運用，108年1月1日沼平線改為10時發車，神木線維持10時15分發第一班車。

▲台南市政府觀旅局整理出元旦景點懶人包。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

▲左鎮二寮迎日出。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

台南　左鎮二寮迎日出
位於台南市左鎮區的二寮擁有360度廣闊視野的望日平台，是全台可看曙光與雲海景點中海拔最低的秘境，不需長途跋山涉水就可觀賞壯闊美景，堪稱南台灣日出之最是雲海攝影迷聖地之一，今年想要朝聖曙光動作要快。

「二寮元旦迎曙光」活動將邁入第七年，活動當天開放3,000名民眾入場，採取索票入場制，另外為顧及腹地與交通等地理因素，為維護觀日人潮安全及觀賞品質，民眾需至指定地點索票後、當日於驗票口憑票入場。

屏東　墾丁龍磐草原
屏東縣政府與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會共同合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場表演，與民眾一起迎接曙光，屏東縣觀光協會理事長郭子義強調，日東南方，恆春半島耆老稱為龍騰於海，是象徵喜氣與鴻運的曙光。

墾丁龍磐草原可以一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，全台只有龍磐草原可以欣賞到三面汪洋的日出美景，迎接台灣第一道曙光時看萬丈金光自海平面升起，壯闊山海為新的一年揭開序幕。

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲太平山國家森林遊樂區曙光。（圖／羅東林管處提供）

宜蘭　太平山
距離2018年結束還有一個多月，全台各地已開始陸續公布跨年與迎曙光活動內容。每年迎曙光的熱門旅遊地太平山國家森林遊樂區宣布，將於2019年元旦當天提早3:00開放入園，當天為維持生態旅遊及交通品質，翠峰景觀道路於上午3:00~9:00實施「時段單向通行」交通管制措施。

位於海拔2,000公尺處的太平山向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。據中央氣象局表示，2019年元旦太平山日出時間預估在6點30分至6點50分間，為讓遊客能提早到達太平山各觀景台迎接2019年第一道曙光，園區當天提早於凌晨3點開放入園，並建議遊客可在太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道3K觀日平台，以及望洋山步道觀景台欣賞日出。

花蓮縣政府於七星潭賞星廣場舉辦元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗健走淨灘活動，由空軍第五聯隊隊長陳黃榮少將率領五機「大雁隊型」迎接2018年第一道曙光，花蓮縣長傅崐萁在花防部指揮官賀政中將陪同下現身會場，與上萬名鄉親齊唱國歌，並帶領健走及淨灘活動。（圖／花蓮縣政府提供）

▲七星潭戰機衝場。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮　七星潭
花蓮縣政府今年除了舉辦太平洋跨年晚會外，在元旦當天，更與空軍第五聯隊合作，舉辦戰機迎曙光活動，該活動從2014年舉辦至今已有5年歷史，當新年第一道曙光從海的那一端緩緩升起，帥氣的F-16戰機將列隊劃破天際，感受絕無僅有的震撼，是每年新年花蓮的盛會。

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

台東　太麻里
有台灣最美日出美稱的太麻里，已連續18年在太麻里曙光園區舉辦跨年迎曙光活動，今年活動將從31日晚間6點開始，一直持續到2019年元月早上10點為止，從跨年夜開始，現場會有地方樂團表演，和民眾一起倒數計時，到元旦當天，預計太麻里三仙台日出時間為6點36分，現場也會舉辦元旦升旗、比基尼路跑等一系列活動，邀請民眾一起度過一個熱血的新年。

關鍵字： 迎曙光 日出 曙光 台灣特色系列

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