快筆記！迎接新年第一道日出　2019全台迎曙光活動全攻略

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

旅遊中心／綜合報導

2019年即將到來，已規劃好要去哪裡迎接新年第一道曙光了嗎？台灣自然景觀豐富，看日出從海平面那端緩緩升起，或站在山林間，欣賞萬丈光芒緩緩露出山頭，都美得讓人嘆息。《ETtoday新聞雲》整理出2019全台迎曙光活動懶人包，想要欣賞新年第一道晨光，不妨從以下地點參考吧！

▲福隆曙光。（圖／東北角風管處提供）

福隆 福隆海水浴場大草皮

東北角風管處與福容大飯店連鎖旅館事業連續第3年共同主辦「2019福隆迎曙光」元旦演唱會活動，元旦1月1日凌晨4:00，在福隆海水浴場大草皮熱鬧到天明，主辦單位邀請多組表演團體到場熱力接唱，現場還有熱食攤位可以陪伴民眾度過冷冷的清晨，同時會與福隆、三仙台及阿里山三地民眾，透過SNG現場連線轉播，搭配雙溪河上之福隆帆船，在日出時間06:39，將與現場民眾迎接新年的第一道曙光，並祝福大家豬年一帆風順。

▲天空之夢上浪漫迎2018第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

台中 麗寶樂園摩天輪天空之夢看曙光

麗寶樂園摩天輪天空之夢推出2019年在摩天輪迎曙光活動，天空之夢觀日搭乘券1張可連續搭乘2圈，從清晨5點45分開始轉動，坐在摩天輪車廂內眺望2019年第一道曙光別有浪漫，套票附贈早餐與天空之夢週邊商品，限量120個名額，售完為止。

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

嘉義 阿里山迎日出

阿里山是最受歡迎的迎曙光地點，目前阿里山林鐵祝山觀日列車已開賣，尚未買到票的旅客，可於12月31日中午12時30分至下午17時，於阿里山車站1樓售票處開放現場預約購票，每人每次限購10張，剩餘車票則於2019年1月1日凌晨1時20分開始出售。

祝山線回程發車時間分為A時段（7時15分至8時）、B時段(8時20分至9時15分)，回程車票僅劃時段不劃車次，以分散人流，每時段預售840位。因列車編組運用，108年1月1日沼平線改為10時發車，神木線維持10時15分發第一班車。

▲左鎮二寮迎日出。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

台南 左鎮二寮迎日出

位於台南市左鎮區的二寮擁有360度廣闊視野的望日平台，是全台可看曙光與雲海景點中海拔最低的秘境，不需長途跋山涉水就可觀賞壯闊美景，堪稱南台灣日出之最是雲海攝影迷聖地之一，今年想要朝聖曙光動作要快。

「二寮元旦迎曙光」活動將邁入第七年，活動當天開放3,000名民眾入場，採取索票入場制，另外為顧及腹地與交通等地理因素，為維護觀日人潮安全及觀賞品質，民眾需至指定地點索票後、當日於驗票口憑票入場。

屏東 墾丁龍磐草原

屏東縣政府與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會共同合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場表演，與民眾一起迎接曙光，屏東縣觀光協會理事長郭子義強調，日東南方，恆春半島耆老稱為龍騰於海，是象徵喜氣與鴻運的曙光。

墾丁龍磐草原可以一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，全台只有龍磐草原可以欣賞到三面汪洋的日出美景，迎接台灣第一道曙光時看萬丈金光自海平面升起，壯闊山海為新的一年揭開序幕。

▲太平山國家森林遊樂區曙光。（圖／羅東林管處提供）

宜蘭 太平山

距離2018年結束還有一個多月，全台各地已開始陸續公布跨年與迎曙光活動內容。每年迎曙光的熱門旅遊地太平山國家森林遊樂區宣布，將於2019年元旦當天提早3:00開放入園，當天為維持生態旅遊及交通品質，翠峰景觀道路於上午3:00~9:00實施「時段單向通行」交通管制措施。

位於海拔2,000公尺處的太平山向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。據中央氣象局表示，2019年元旦太平山日出時間預估在6點30分至6點50分間，為讓遊客能提早到達太平山各觀景台迎接2019年第一道曙光，園區當天提早於凌晨3點開放入園，並建議遊客可在太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道3K觀日平台，以及望洋山步道觀景台欣賞日出。

▲七星潭戰機衝場。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮 七星潭

花蓮縣政府今年除了舉辦太平洋跨年晚會外，在元旦當天，更與空軍第五聯隊合作，舉辦戰機迎曙光活動，該活動從2014年舉辦至今已有5年歷史，當新年第一道曙光從海的那一端緩緩升起，帥氣的F-16戰機將列隊劃破天際，感受絕無僅有的震撼，是每年新年花蓮的盛會。

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

台東 太麻里

有台灣最美日出美稱的太麻里，已連續18年在太麻里曙光園區舉辦跨年迎曙光活動，今年活動將從31日晚間6點開始，一直持續到2019年元月早上10點為止，從跨年夜開始，現場會有地方樂團表演，和民眾一起倒數計時，到元旦當天，預計太麻里三仙台日出時間為6點36分，現場也會舉辦元旦升旗、比基尼路跑等一系列活動，邀請民眾一起度過一個熱血的新年。