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度假天堂菲律賓宿霧正夯！必玩景點大公開

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文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com提供　

菲律賓宿霧擁有美麗的海景、豐富的海洋生態，還有多元的人文古蹟及自然美景。想飛到這裡，單程只要花1,499元(未稅價)起，再加上不到3小時的飛行時間，就可以輕鬆抵達這個度假天堂喔！

▲菲律賓宿霧▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲12/1，台灣虎航台北-宿霧航線開航。(圖／台灣虎航提供)

12月1日，台灣虎航台北-宿霧航線開航，每週營運4班，去程航班編號IT537，每週二、四、六及週日晚間10時35分，自桃園機場起飛；回程航班編號IT538，每週一、三、五及週日凌晨2時30分，自宿霧國際機場起飛。

宿霧可以怎麼玩？四季都相當溫暖的宿霧，是踏浪逐沙灘、潛入水中欣賞繽紛海底世界的好地方，同時也擁有豐富的人文古蹟、自然美景，不管你是喜歡拍攝風景的攝影大師、熱愛人文古蹟的文青，全家出遊的小家庭、大家庭，都可以找到合適的旅遊路線。

▲菲律賓宿霧▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲宿霧清澈的海水令人嚮往。(圖／shutterstock.com提供)

根據你的假期天數，安排不同的特色玩法吧！想來場3天2夜快閃小旅行，推薦預訂馬克坦島沿海的飯店，這裡離宿霧機場很近，只要20-30分鐘的車程就可以抵達，光是發呆看海就相當愜意，也可以享受飯店的設施。接下來，出發到宿霧市區，探索百年古蹟吧！由於麥哲倫十字架、聖嬰教堂、聖佩德羅堡三個景點距離不遠，慢慢散步就可以抵達，可以將這些地點安排在一起，來個市區一日遊。另外，和世界最大魚類─鯨鯊一起悠游海底世界，可是相當難得的體驗，別忘了到歐斯陸親自感受！如果你的假期更長，推薦加碼到薄荷島走走，這裡有世界最小的眼鏡猴，以及巧克力山，乾季時，看起來就像是一顆又一顆的大型原味巧克力落在地面，雨季時，則像是抹茶口味的巧克力。要是在5-7月時來宿霧，宿霧墨寶的巴斯卡多島有場顛覆想像的「沙丁魚風暴」，上百萬隻的沙丁魚將陪著你一起游泳，千萬別錯過這場期間限定的特殊體驗！

▲菲律賓宿霧▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲挑戰膽量！到薄荷島騎空中腳踏車，欣賞巧克力山景致。(圖／菲律賓觀光局提供)

更多資訊：
▲ 菲律賓觀光局帶你深入認識宿霧►►►

▲ 台灣虎航 台北-宿霧 機票熱賣中►►►

關鍵字： 菲律賓 宿霧 度假 景點 海景 便宜機票 七逗 虎航

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