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暖冬不下雨！南投「信義鄉梅花」0066開3成　元旦盼盛況

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▲柳家梅園花12/22花況。（圖／翻攝自柳家梅園粉專）

▲柳家梅園12/22花況。（圖／翻攝自柳家梅園粉專，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

愈冷愈開花，暖冬不下雨導致南投信義鄉梅花亂了套，現已開了2-3成，隨著昨（23）信義鄉梅花季開跑，預計至元旦左右則能欣賞到漂亮盛況，今年想賞梅的民眾可以準備了。

一年一度的信義鄉踏雪尋梅活動於23日在梅子夢工廠開跑，梅子夢工廠表示，暖冬的關係導致花期分散，石龜梅園、外坪頂等地，梅花花況估計已開3成，去年滿園盛放的雪白美景，今年比較難再見，但好處是花期拉長，可能到2月初都能賞花。

▲柳家梅園花12/22花況。（圖／翻攝自柳家梅園粉專）

▲牛稠坑的柳家梅園老闆娘苦笑，今年暖冬、不下雨，導致花苞都小小的，即使開花也不會大朵。

信義鄉是梅花聚集大本營，牛稠坑的柳家梅園員工也苦笑，今年暖冬、不下雨，導致花苞都小小的，即使開花也不會大朵，目前A區尚未開，B區部份開了，何時是盛況仍說不準。園區表示，不少遊客說園內種的白雪木比梅花更美，還可賞聖誕紅，反過來想，優點是上山比較不會塞車。

▲柳家梅園花12/22花況。（圖／翻攝自柳家梅園粉專）

▲柳家梅園白雪木比梅花更美。

另外，石家梅園也在昨（23）粉專上表示，現在開始到一月上旬都有花可賞，要賞烏松崙的梅花，6k以上花苞有的已孵化出來，下星期比較冷，聖誕節至元旦有機會欣賞到梅花綻放盛況。

▲石家梅園23日花況。（圖／烏松崙森林渡假營【石家梅園】粉專）

▲石家梅園23日花況。（圖／翻攝自烏松崙森林渡假營【石家梅園】粉專

徜徉整片宛如初雪的梅花樹下，相當有文人墨客的閒情意致。信義鄉賞梅季已開跑，信義鄉農會總幹事黃志輝說，目前梅花約只開2至3成。賞梅區包括牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、同富村外坪頂、新中橫公路98K附近土場賞梅秘境等。

柳家梅園
地址：南投縣信義鄉自強村牛稠坑陽和巷87號

烏松崙石家梅園
地址：南投縣信義鄉自強村綠美巷46之1號

關鍵字： 南投旅遊 信義區旅遊 梅花 梅花花況 賞花旅遊

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