折價3000元！高知包機朝聖日本秘境百選　輕鬆暢遊日本四國

▲【桂濱海灘】矗立著坂本龍馬的銅像。（圖／部落客偽日本人May提供）

旅遊中心／綜合報導

想提升日本制縣等級就不能沒去過高知！日本四國高知縣森林面積覆蓋高達八成，還有被評選為日本秘境100選之一的四萬十川流經，物產豐饒屢次在日本奪下當地特色美食最多的縣市。不過，由於地理位置偏遠，總讓人望之卻步，因此這次高知縣特別與航空公司合作推出期間限定【高知包機】直飛高知龍馬機場，不僅帶您揭開高知縣神秘面紗，還可一路暢遊日本四國，深入秘境不舟車勞頓，現在報名還能享有讀者限定優惠，團費現折3000元超值又划算，活動詳情請見文末！



四國高知縣是日本偉人坂本龍馬的故鄉，坂本龍馬的紀念館改裝後於今年4月重新開幕，除了真跡資料可追溯回坂本龍馬在世事蹟之外，也多了許多互動式的設施能更身歷其境在歷史中，像是本館有提供小朋友遊戲學習歷史的項目與龍馬誕生時代虛擬體驗空間等。另外，高知縣的著名景點，日本最後的清流-四萬十川，更是不容錯過。搭著屋形船遊覽聽著船伕哼唱歌謠，近距離接觸迷人湛藍見底的河水，還可看到日本原鄉才有的特殊景觀沈下橋。

▲日本最後的清流四萬十川。（圖／高知縣提供）

喜歡大自然的人，不可錯過高知縣必訪的知名景點桂濱海灘，其白砂青松沙灘旁的小山丘上，還矗立著坂本龍馬的銅像，據說龍馬曾於此立下偉大志願。另外，別忘了到日本少數天守閣可與追守門同框的現存12木造天守高知城，其周遭風景優美、古城保存完整，是日本100名城同好絕不能錯過的必訪景點。而紅及一時的龍馬傳裡真實拍攝場景幕末志士社中，也值得一探究竟。

當然，來到高知當然不能錯過在地人的美食天堂，素有高知人廚房之稱的弘人市場，可以感受高知人的熱情和美味料理，外焦香內軟嫩鮮美的鰹魚半敲燒一定得品嚐。除了知名景點外，大家可能不知道超人氣卡通麵包超人的作者柳瀨嵩出生在高知，而這次的高知包機，更要獨家帶你探訪日本第一座麵包超人博物館-香美市立柳瀨嵩紀念館，庭園裡還有一個高7公尺的巨型麵包超人雕像，讓人看了直呼好可愛！而高知車站內還有麵包超人麵包店，可愛的麵包超人和咖哩麵包超人麵包實在讓人愛不釋手。

▲日本第一座麵包超人博物館-香美市立柳瀨嵩紀念館（圖／香美市立柳瀨嵩紀念館提供）



▲有一步一景之稱的國寶級庭園栗林公園。（圖／香川縣提供）





▲龍馬傳裡真實拍攝場景幕末志士社中。（圖／高知縣提供）

▲位於高知縣土佐清水市的足摺岬美翻天。（圖／高知縣提供）

【高知包機】不僅帶你玩遍高知縣！還帶你到讚岐烏龍麵故鄉-香川縣的米其林三星景點，有一步一景之稱的國寶級庭園栗林公園欣賞梅林，以及日本人一生一定要參拜一次的金刀比羅宮，自己體驗手作讚岐烏龍麵，以及媲美南美洲玻利維雅烏尤尼鹽沼天空之鏡的父母之濱，及魔女宅急便真人版拍攝地橄欖醬油鄉小豆島。另外，也別錯過愛媛縣神隱少女千年古湯道後溫泉，和高品質日本製今治毛巾博物館；以及德島縣秘境大步危的絕美峽谷，不僅能入住溫泉飯店，還能大啖在地特色料理，超級愜意。

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▲媲美南美洲玻利維雅烏尤尼鹽沼天空之鏡的父母之濱。（圖／香川縣三豐市觀光交流局提供）



▲外焦香內軟嫩鮮美的炙燒鰹魚。（圖／高知縣提供）

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出發日：2019年1月25日、29日；2月2日、6日、18日

行程：迎新春～高知四萬十川遊船、朝日啤酒、金刀比羅宮、小豆島巡禮、和服體驗、溫泉螃蟹美食5日

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1/29出發-金豬報喜迎新年神隱少女道後溫泉、天空之鏡父母之濱、少爺列車博物館、金刀比羅宮、雪上王國、採果趣5日

2/18出發-金豬報喜迎新年神隱少女道後溫泉、天空之鏡父母之濱、金刀比羅宮、讚岐烏龍麵DIY、少爺列車博物館4日 報名專線：02-2586-7676



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