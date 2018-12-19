日本山口縣好吃好玩全收錄！河豚美味冬日限定

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

經典日式庭園、蔚藍的無敵海景、和風古城、神秘的鐘乳石洞、河豚勝地、暖呼呼的溫泉…等迷人的景物構成了日本山口縣的風景，相較大阪、東京，這裡是比較少人知道的旅遊秘境，適合喜歡慢遊旅行的您。



▲常榮寺雪舟庭就像是一件大型藝術品。(圖／shutterstock.com)

山口縣的佛教禪寺─常榮寺，最有名的就是這裡的「雪舟庭」，雪舟庭由身兼畫家及庭園設計師的僧侶雪舟設計，庭園三面環林，座落在水、石之中，精心安排的庭園景觀，就像一件大型的藝術品，這裡也被指定為日本的國家名勝古蹟。



▲角島大橋是通往角島的唯一通道，在橋上兜風時，四周絕美的景色令人目不轉睛。(圖／shutterstock.com提供)

角島大橋一帶的海景十分美麗，親眼見到如此遼闊、蔚藍的海岸，讓人心情變得非常好，也成為山口縣近年來十分熱門的景點。角島大橋經過精心設計，圓弧造型的橋身，使得欣賞優美海岸線的視野不受阻礙，日本熱門影劇《HERO》特別版、《四日間之奇蹟》，還有許多汽車廣告都是在這邊拍的。



▲津和野町兩旁有菱格紋的矮牆就是「海鼠壁」。(圖／shutterstock.com提供)

島根縣就在山口縣隔壁，到山口縣可順道拜訪位在島根縣、被稱作「山陰小京都」的津和野町，特殊的白色菱格狀「海鼠壁」、過去人們用來灌溉和防火的小河、悠游在水道間的錦鯉十分獨特。街道保留著17世紀的武士住宅、白牆土倉，讓人彷彿回到古老的時光。



▲秋芳洞壯觀的鐘乳石景觀值得慢慢品味。(圖／shutterstock.com提供)

日本最大的鐘乳石洞─秋芳洞擁有3億年的歷史，以及非常豐富的景觀，像是許多盤子排在一起的「百枚皿」、鐘乳石版的富士山「廣庭」、具大的「黃金柱」…，走在長約1公里的步道，奇形怪狀的鐘乳石保證讓你大開眼界！



▲切成薄片的河豚味道鮮美。(圖／shutterstock.com提供)

喜歡吃河豚，一定要到下關市逛逛！這裡的河豚、老頭魚的捕獲量是全日本最高的，鯨魚和海膽也相當有名。想吃新鮮美味，可到當地的唐門市場，這裡販賣許多新鮮的海味，但價格又十分平易近人。由於河豚是冬天才吃得到的高級美味，在產季時來到這裡，一定要嚐嚐Q彈鮮美的河豚料理。

跟著汎佳旅行社玩山口縣，除了安排在下關享用河豚風味定食外，還安排住進知名的湯田溫泉區，這裡的水質十分溫和，泡起來相當舒服。據說，數百年前曾有一隻受傷的白狐在這裡泡湯，並在泡湯後治癒了傷口。在汎佳旅行社安排入住的湯田溫泉 HOTEL 龜福，飯店內就提供了多達12種的溫泉，讓旅客充分享受泡湯樂趣。飯店內的會席晚宴也特別選用了山口縣的當季食材，恰如其分地展現了山口特色風情。



更多資訊：

▲ 星悅日本山口深度五日遊

山口縣全覽、湯田溫泉、河豚美食►►►

詳情請洽：

汎佳旅行社 (02)2531-5334