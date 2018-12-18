HAMA迴轉壽司竟然賣起熱騰騰的火鍋　而且售價百元有找



▲壽喜燒鍋。(圖／取自Hamasushi Taiwan はま寿司 台灣粉絲專頁)



旅遊中心／綜合報導

自日本的迴轉壽司品牌はま寿司（HAMA SUSHI）一步步的在台灣拓點，目前已有4家門市。除了拓點，HAMA壽司也都會推出季節限定的菜單，這次12月18日起開賣的冬季限定新品中，竟然有熱騰騰的火鍋，有日本的招牌壽喜燒鍋與融合起司泡菜的起司豬肉泡菜鍋，而且售價是百元有找的90元，許多網友得知消息後馬上在臉書揪人去吃。

這次HAMA SUSHI冬季限定新商品有壽喜燒鍋、起司豬肉泡菜鍋、炸豬排壽司、厚切豬五花壽司與季節野菜天婦羅拼盤。





▲起司豬肉泡菜鍋。(圖／取自Hamasushi Taiwan はま寿司 台灣粉絲專頁)





▲厚切豬五花壽司。(圖／取自Hamasushi Taiwan はま寿司 台灣粉絲專頁)





▲炸豬排壽司。

在去（2017)年7月就開始為桃園市桃園區的門市召募人才，等了超過半年之後，HAMA壽司桃園店終於在2月26日正式開幕，桃園區喜歡迴團壽司的朋友，除了爭鮮、藏壽司之外，還多了一個選擇了。而近期HAMA壽司也開始召募台中店的工作人員，台中軟體園區的朋友以後就多了一個午餐用餐選擇了。

はま寿司（HAMA壽司）提供70種以上壽司，每盤40元起，其他還有生魚片、沙拉、湯類、烏龍麵、拉麵及甜點，甚至還供應咖啡。而熱賣的鮪魚中腹脂，4月底時餐廳精選油脂更為豐富的部位，全新升級登場，分別有特選鮪魚中腹脂、特選鮪魚炙燒中腹脂及特選鮪魚中腹脂軍艦。