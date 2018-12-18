網友熱議「2018年10大耶誕景點」！奇美博物館擠到前3名

點評：網友最想去哪過節？

▲奇美博物館首度推出大型聖誕樹及「聖誕週末」市集等活動，位居網友熱議第3名。（圖／奇美博物館提供）

旅遊中心／綜合報導

耶誕節倒數一周，看了這麼多琳瑯滿目的景點，哪裡是你心中必朝聖之處？網路聲量聲量觀測平台統整出今年網友最期待耶誕景點，其中以「新北歡樂耶誕城」討論熱度最高，位居第1名，再來2、3名分別是桃園的華泰名品城，及首次推出戶外耶誕樹就爆紅的台南奇美博物館。

▲新北歡樂耶誕城不意外成為討論度最高第一名。（圖／新北市政府提供）

《OpView社群口碑資料庫》統整出今年11月網友在社群上討論聲量，選出前10名網友熱議的耶誕節景點，其中新北市政府舉辦的「銀河星球歷險」新北歡樂耶誕城位居寶座，加上今年主辦單位設計4大主題區和4條星河隧道，讓網友們輕鬆沉浸在絕美耶誕氣氛。

▲ 新北歡樂耶誕城今年加碼設置4條LED燈光隧道，相當好拍。（圖／記者周書羽攝）

今年台南奇美博物館也跟上風潮，首次打造戶外大型聖誕樹，以傳統的金、銀、紅色裝飾球，搭配雪花及綠色樹體，搭配歐風背景讓民眾拍照打卡。並在周末舉辦派對和上百攤的市集，討論聲量高居第3名。

▲奇美博物館於12月22、23日還有「HOHOHO聖誕週末」活動。（圖／奇美博物館提供）

再來是屏東縣政府在屏東公園舉辦的耶誕活動，把屏東公園占地兩萬多坪的綠地，以粉紅色蛻變為主題，放置超過10個大型裝置藝術，有PINGTUNG的霓虹燈飾外，還有禮物樹、球屋、雪花牆等，瞬間衝到前4名。

▲屏東公園占地兩萬多坪的綠地，以粉紅色蛻變為主題，放置超過10個大型裝置藝術。（圖／屏東縣政府提供）

前10大熱門聖誕景點中，百貨商場就佔了6成，像是第2名的桃園華泰名品城，還有高雄夢時代、高雄大魯閣、信義新天地、大江購物中心、巨城購物中心等，都各自有不同主題，包含主打耶誕樹洞、米蘭主題的異國風、下雪場景、耶誕老人及耶誕小屋等。

▲第2名的桃園華泰名品城有高18米的粉紅耶誕樹，還可穿梭樹洞，眺望星空美景。（圖／記者于佳云攝）

網友最愛前10名耶誕景點

1. 新北 新北歡樂耶誕城

2. 桃園 華泰名品城

3. 台南 奇美博物館

4. 屏東 屏東公園

5. 宜蘭 宜蘭中央公園

6. 高雄 高雄夢時代

7. 高雄 大魯閣

8. 台北 信義新天地

9. 桃園 大江購物中心

10. 新竹 新竹巨城購物中心