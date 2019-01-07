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台中超美吃到飽餐廳只要299！CP值超高還能拍網美照

點評：有機會來去朝聖一下
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▲台中法樂米餐廳。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

台中法樂米餐廳，吃到飽外還能拍美照。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供，以下同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

說到吃到飽餐廳可能是很多人聚餐的選擇之一，不論是燒肉、火鍋或是Buffet，但是吃一次往往動輒就要6、7百元，也不是一筆小錢。在台中北屯新開了一間法樂米餐廳，有供應排餐和吃到飽的自助吧，菜色超豐富且還有白色系的網美裝潢，一個人低消只要299元起。

▲台中法樂米餐廳。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

▲菜單和用餐說明。

自助吧的餐點種類繁多，有魚、蝦和沙拉等，也有冷盤和水果。熟食部分則有飯麵與湯品，其實光吃自助吧就能讓人填飽肚子了。甜點也有蛋糕、冰淇淋，當然也有飲料區，記得把胃留大一點，才不會食物當前卻吃不下了。

▲台中法樂米餐廳。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

▲自助沙拉吧種類繁多。

網友也表示，排餐的部分店家會很貼心的把將醬料分開盛裝，但當醬料接觸到滾燙的鐵盤時，很容易讓散發出的油煙味瀰漫整個空間，不過除此之外，餐廳的裝潢跟和餐點部分也算是有質感的，且自助吧的餐點也會有做菜色變換，可能過一段時間就換別的餐點了，要拿菜也要把握時間。

▲台中法樂米餐廳。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

各種菜色都有，會隨時間做更動。

在去年12月7號才開始正式營運，且消費模式很特別，只要點排餐就能享有自助吧吃到飽，但若在平日的午餐時段可以選擇只單點自助吧不點排餐，但午茶時段卻只以供應自助吧為主，原則上用餐限時100分鐘，餐廳周圍也好停車，下次來台中可以來嘗鮮一下。

▲台中法樂米餐廳。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

下次來台中別忘記來嘗鮮一下。

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地址：台中市北屯區敦化路二段207號
電話：04 2295 6767
時間：11:00-21:30
服務費10%另計

關鍵字： 吃到飽美食 排餐 網美 法樂米 美食 台中美食

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