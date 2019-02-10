在地人推薦美濃超便宜冰果室！吃冰也吃進滿滿懷舊味

點評：好懷念呀!

▲美濃超懷舊的東門冰果室。（圖／阿如的小格子提供，以下同，未經授權禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

說到了冰果室，總會給人一種舊時代的感覺，常常在懷舊的電影或是電視劇中出現，但現存傳統的冰果室已經非常少了。在高雄的美濃有一間在地人推薦冰果室，已經超過50年歷史，還上過美食節目，且除了冰果室之外，這間懷舊老店還身兼柑仔店的功能。

▲除了冰果室外，也身兼雜貨店功能。

雖然說是老店，但賣的冰品種類可沒有馬虎，各種口味的清冰都有，也有賣豆花跟冰沙，而且在現在一碗冰動輒6、70元的年代，一份冰只要30元真的是非常親切的價格，每次天氣熱總是人潮滿滿。

▲十分佛心的價格。

除了價格便宜，冰品也是各有特色，紅豆冰所使用的是蜜紅豆，並非一般剉冰常用的水煮紅豆，且店內所使用的花生都是硬花生，並不是用花生湯的軟花生，吃起來也十分有口感。若只單純吃清冰也不會過甜，是當地人的好滋味。

▲使用硬花生的花生豆花。

清冰本身就有懷舊風之外，整家店的環境也是大大加分，長條木桌椅、綠色鐵窗還有貨架上各種小物和裝著糖果的塑膠桶，許多4、5年級生走進來應該會感覺童年回憶湧現，且這裡也能買到泡麵、餅乾等零食，因為除了冰果室之外這裡也身兼了雜貨店的功能。

▲貨架上充滿懷舊小物。

這間東門冰果室就位在美濃民族路上，距離景點美濃湖也不遠，下次有來美濃完除了吃粄條外，不要忘記來懷念一下清冰的古早滋味。

東門冰果室

電話:07 681 2270

時間:9:00~20:00

地址:高雄市美濃區民族路20號