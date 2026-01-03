ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飯店買1送1優惠！住高雄送台北星級酒店　享行政酒廊、免費早餐

▲▼高雄然一酒店。（圖／業者提供）

▲高雄然一酒店攜手台北士林萬麗酒店推出住一晚送一晚優惠。（圖／高雄然一酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

飯店買一送一優惠來了！高雄然一酒店攜手台北士林萬麗酒店，從1月7日起至16日為止，推出「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，適用入住日至9月30日為止，最高還可獲得萬豪旅享家會員點數4萬點。

▲▼高雄然一酒店。（圖／業者提供）

▲高雄然一酒店套房。（圖／業者提供）

此次高雄然一酒店與台北士林萬麗酒店攜手推出2種住房專案。「輕奢雙城收藏」為喜愛彈性行程與城市探索的旅人而設，可入住高雄然一御典市景房型和台北士林萬麗尊貴客房各一晚，完成首晚入住，即可獲得2萬點萬豪旅享家會員點數。

▲▼台北士林萬麗酒店。（圖／業者提供）

▲▼台北士林萬麗酒店。（圖／業者提供）

▲▼台北士林萬麗酒店。（圖／業者提供）

「尊榮雙城典藏」專案則可入住高雄然一御鋒侶驛市景套房一晚，含兩客早餐，並也能入住台北士林萬麗酒店萬麗套房一晚，同時享有隔日豐盛自助早餐兩客與行政酒廊禮遇，並加贈4萬點萬豪旅享家會員點數。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供，下同）

花蓮理想大地渡假飯店則攜手淡水將捷金鬱金香酒店，推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，讓旅客可享受雙城不同魅力，專案自即日起至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

此次雙城買一送一優惠，旅客可先入住花蓮理想大地豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／業者提供）

▲入住花蓮飯店再送淡水將捷金鬱金香酒店住宿券。

入住時將贈送將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，旅客可依照需求於有效期間入住。住宿券包括標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

關鍵字： 飯店旅館 飯店優惠 住宿優惠 優惠快訊 台北市旅遊 高雄旅遊 高雄然一酒店 台北士林萬麗酒店 星級飯店 度假旅館 萬豪旅享家

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

