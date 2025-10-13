ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
凱撒「2699元聯合住宿券」1張可住全台5飯店　贈早餐、星巴克

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展。（圖／業者提供）

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展10月17日中午12點開跑。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

又有兩家飯店集團推出ITF線上旅展優惠。國泰飯店觀光事業線上旅展今（13日）起登場，其中「和逸飯店聯合住宿券」一張3,500元即可入住指定館別，而凱撒「2,699元聯合住宿券」旗下全台10間飯店皆可用，買10送1換算下來，每人每晚最低1,227元起。

▲國泰飯店觀光事業搶先暖身，10月13日至11月23日推出ITF線上旅展活動。（圖／業者提供）

▲國泰飯店觀光事業今（13日）至11月23日推出ITF線上旅展。（圖／業者提供）

國泰飯店觀光事業
國泰飯店觀光事業10月13日至11月23日推出ITF線上旅展，集結旗下和逸飯店、台北慕軒飯店臻品之選、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，合推超過20項住宿與餐飲優惠。其中，全台5館通用的「和逸飯店聯合住宿券」一張3,500元，適用台北、桃園、台南、高雄和逸飯店，業者指出，此價格凍漲、也延續去年的買10送1的好康，最低下殺26折起。

▲國泰飯店觀光事業搶先暖身，10月13日至11月23日推出ITF線上旅展活動。（圖／業者提供）

▲台北慕軒飯店，臻品之選「經典客房住宿券」每張6,660元，下殺35折。（圖／業者提供）

另外，今年加盟萬豪國際集團的「台北慕軒飯店，臻品之選」，則推出經典客房住宿券6,660元、下殺35折，讓旅客輕鬆體驗國際品牌飯店的高品質服務。

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展。（圖／業者提供）

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展10月17日中午12點開跑。圖為阿樹國際旅店。（圖／業者提供）

凱撒飯店連鎖
凱撒飯店連鎖線上旅展將於10月17日中午12點開跑，本次集結凱撒旗下全台10間飯店，包括台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北新板希爾頓、阿樹國際旅店、內湖凱旋酒店以及台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，推出超值的「聯合住宿券」每張2,699元。活動期間，消費達指定金額還可參加抽獎，總價值高達367,100元，最大獎為夢幻「凱撒頂級假期」。

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展。（圖／業者提供）

▲平日1張2,699元聯合住宿券加500元，即可住內湖凱旋精緻雙人房。（圖／業者提供）

「2,699元聯合住宿券」今年再度推出買10送1，換算下來每人每晚最低1,227元起，即可暢遊全台飯店。業者指出，1張券即可平日入住台北凱撒精緻雙人客房、台北凱達雙人豪華客房、台北趣淘漫旅探索客房雙人房、台南趣淘漫旅雙人豪華景觀客房、台東趣淘漫旅淘探索雙人房等；內湖凱旋、阿樹國際旅店周日至周四入住每房加收500至1000元。台北趣淘另享早餐買一送一；台東趣淘贈早餐2客、星巴克美式咖啡2杯及自行車騎乘券2張；台南趣淘贈6項冒險活動、水庫門票。

▲凱撒飯店連鎖ITF線上旅展。（圖／業者提供）

▲「2,699元聯合住宿券」台東趣淘只需1張，加贈早餐2客、星巴克美式咖啡2杯及自行車騎乘券2張。（圖／業者提供）

同時，凱撒飯店連鎖各館也推出多款限時限量住宿商品，最低24折起。台北凱撒主打「5,999元精緻4人房住宿券」，含早餐4客。板橋凱撒則推出「4,999元薈萃客房住宿券」，加贈27樓行政酒廊使用權及官網9折優惠券。台北凱達推出「3,688元一泊二食住宿券」，含雙人早餐、牛肉麵晚餐各2份與星巴克飲品。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台北市旅遊 台北市旅宿 ITF線上旅展優惠 ITF線上旅展 飯店ITF線上旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

