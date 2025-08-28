每周二、周三2人以上同行75折　泰市場吃到飽優惠延長到9月底

▲泰市場2人以上同行用餐1180元優惠活動，將延長到9月底。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

晶華酒店旗下「泰市場」去年回歸進駐大直英迪格酒店，也是目前唯一一家泰式海鮮Buffet餐廳，原本8月底前每周二、周三2人以上同行用餐，可享每位特價1180元（約75折），不過官網近日公告，這項優惠延到9月底，想搶便宜的民眾快訂位。

泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流魚獲生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理，有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸、極厚月亮蝦餅等菜色。另外，假日還會加碼泰國蝦、松葉蟹腳。

▲極厚月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

泰市場日前推出「好朋友限定」優惠，8月底前的周二、周三的晚餐時段，2人以上同行即享1180元＋10%的優惠價，等於是原價1580元+10%的75折。不過官網近日公告，這項優惠延到9月底，想搶便宜的民眾快訂位。

▲台北國泰萬怡Buffet假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北國泰萬怡提供）

另外，9月之後也正式進入秋天吃蟹的季節，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen全餐期時段皆提供日本海岐香箱蟹，平日晚餐及假日全餐期時段，也提供生食級天使紅蝦或牡丹蝦，假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。同時，適逢開學季，即日起至10月30日每周一至周四，萬豪旅享家會員於晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一（服務費另計），等於平均每人760元。