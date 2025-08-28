ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每周二、周三2人以上同行75折　泰市場吃到飽優惠延長到9月底

▲泰市場重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲泰市場2人以上同行用餐1180元優惠活動，將延長到9月底。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

晶華酒店旗下「泰市場」去年回歸進駐大直英迪格酒店，也是目前唯一一家泰式海鮮Buffet餐廳，原本8月底前每周二、周三2人以上同行用餐，可享每位特價1180元（約75折），不過官網近日公告，這項優惠延到9月底，想搶便宜的民眾快訂位。

泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流魚獲生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理，有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸、極厚月亮蝦餅等菜色。另外，假日還會加碼泰國蝦、松葉蟹腳。

▲極厚月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

泰市場日前推出「好朋友限定」優惠，8月底前的周二、周三的晚餐時段，2人以上同行即享1180元＋10%的優惠價，等於是原價1580元+10%的75折。不過官網近日公告，這項優惠延到9月底，想搶便宜的民眾快訂位。

▲台北國泰萬怡Buffet假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北國泰萬怡提供）

另外，9月之後也正式進入秋天吃蟹的季節，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen全餐期時段皆提供日本海岐香箱蟹，平日晚餐及假日全餐期時段，也提供生食級天使紅蝦或牡丹蝦，假日午晚餐時段，持續供應松葉蟹腳吃到飽。同時，適逢開學季，即日起至10月30日每周一至周四，萬豪旅享家會員於晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一（服務費另計），等於平均每人760元。

關鍵字： 美食雲 泰市場 吃到飽 Buffet 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

推薦閱讀

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！

「雀客藏居花蓮林森」試營運

「雀客藏居花蓮林森」試營運

雙月食品社首度插旗新莊

雙月食品社首度插旗新莊

新北「4大免費戲水區」9月後只開假日

新北「4大免費戲水區」9月後只開假日

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新莊在地人推薦手工韭菜水餃

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

無空調但生意依舊超好！宜蘭鐵皮屋麵攤

松屋首度進軍桃園藝文特區

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

鳥貴族第5家店進駐大葉高島屋

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

私房景觀平台盡收「大稻埕壓軸煙火」

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！

「雀客藏居花蓮林森」試營運

雙月食品社首度插旗新莊

新北「4大免費戲水區」9月後只開假日

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366