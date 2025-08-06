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5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末午晚餐限定

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲林口喜來登Buffet周末晚餐限定，5盎司現煎牛排無限享用。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想要大口吃肉的滿足感嗎？林口亞昕福朋喜來登酒店Buffet宜客樂西餐廳即日起每周六、周日午、晚餐時段，推出5盎司現煎牛排無限享用，餐檯上還有沙拉、熱食、湯品、甜品吃到飽，如果不吃牛排的民眾，也有松阪豬可選擇。

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲菲力牛排。

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛肩背。

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲松阪豬。

喜歡大口吃肉的林口居民注意了，林口亞昕福朋喜來登酒店Buffet宜客樂西餐廳，即日起每周六、周日午、晚餐時段，推出5盎司現煎牛排無限享用，有菲力牛排、和牛肩背2種部位，用餐民眾只要將桌上的桌號夾，夾在餐檯上的立牌上，餐點製作好之後就會送到座位上。除了牛排，不吃牛的人也有松阪豬可選擇，同樣是現點現做。

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲炸物與烤雞翅。

▲5盎司現煎牛排無限享用　林口喜來登Buffet周末晚餐限定。（圖／記者黃士原攝）

▲冷盤沙拉區。

宜客樂西餐廳餐檯上還有沙拉、熱食、湯品、甜品吃到飽，像是白蝦、四季豆燻牛肉沙拉、烤雞翅、羅勒蒜香蝦仁烤蘑菇、普羅旺斯牛番茄、水煮酸菜豬肉腸，還有招牌飯店自製生乳捲與冰淇淋。餐價每人1180元+10%。

▲台北福華「彩虹座」祭2人同行第2人半價延長到8/31。（圖／台北福華提供）

另外，台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」在6月推出日本美食節，以日本47都道府縣的經典美味為靈感，打造超過50道日式創意料理，原本7月31日結束，不過飯店再延長到8月31日，想吃的民眾要把握機會。此外，主打廣東料理的「珍珠坊」，除了單點菜色，同時也有「港點粵菜吃到飽」方案，60道精選招牌料理無限供應。

此外，擁有350坪寬敞空間的MU TABLE是礁溪寒沐的Buffet餐廳，原本平日晚餐4人同行可享1人免費活動只到7月底，業者日前也宣布延長到8月29日，以平日晚餐每人1380+10%計算，平均每人1173元。

關鍵字： 美食雲 Buffet 牛排吃到飽 林口飯店 現點現做 餐飲 林口亞昕福朋喜來登酒店

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