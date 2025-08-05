私房「846坪景觀平台」賞大稻埕煙火　夕陽、河景一次收進

▲迪化休閒運動公園也可看到大稻埕煙火。（圖／北市工務局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025大稻埕夏日節」將於明起至30日在大稻埕碼頭（延平河濱公園）登場，6日、13日、20日及30日晚間8點皆有施放煙火。除了在淡3至5號水門享受第一排視野，想避開人潮，推薦迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，不僅能避開人潮，更盡收璀璨煙火風采。

▲「迪化跨堤景觀平台」是大稻埕煙火私房點。

「迪化跨堤景觀平台」位於迪化污水處理廠附設的休閒運動公園內，佔地2,796平方公尺（846坪），可容納3千人，為北市第二座景觀平台，居高臨下的視野，可以俯瞰煙火施放區，璀璨煙花映照在河面上，形成浪漫的倒影效果，還能收進台北101大樓和觀音山。

▲迪化污水處理廠休閒運動公園內迪化跨堤景觀平台，可容納3千人。



▲民眾能在迪化跨堤景觀平台欣賞淡水河岸夕陽。

迪化污水處理廠廠長黃邰聰表示，該廠為全國最大的二級污水處理廠，地面空間規劃為兼具遊憩、運動與景觀功能的休閒運動公園。民眾不妨提前來園區，欣賞淡水河岸夕陽緩緩落下，免費使用籃球場、網球場、壘球場、溜冰場及健康步道及兒童遊戲區，接著迎接浪漫的煙火閃耀天際。

▲▼迪化污水處理廠規劃為兼具遊憩、運動與景觀功能的休閒運動公園，並設兒童遊戲區。



除此之外，其餘煙火觀景點推薦北門廣場、三重忠孝碼頭、西寧洛陽停車場、西寧國宅等，若不介意上山，劍潭山觀景平台、四季長廊觀景台也是不錯的取景點。鑑於近日午後大雨頻繁，提醒民眾備好雨具、並做好防蚊和防曬工作。

迪化污水處理廠附設休閒運動公園

地址：北市大同區延平北路4段200號

交通方式

公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站。

自行開汽/機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場、機車免費停車格。另亦可停放於啟聰學校地下收費停車場，再由延平北路陸橋步行直通公園。