毛孩消暑去！全台首座公立寵物戲水池今啟用　北市狗公園增中犬區

▲萬興狗活動區增設中犬區。（圖／台北市動保處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

毛孩也有全新玩樂基地！台北與桃園今（1日）同步開放兩項寵物新設施，台北市文山區「萬興狗活動區」新增設中型犬專區，成為全台首座設有中犬區的狗公園。桃園則啟用全台首座公立寵物戲水池，座落於南昌動物保護教育園區，甚至提供免費水療體驗，尤其適合老年犬與復健中毛孩。

▲萬興狗活動區位於文山區道南左岸河濱公園。（圖／台北市動保處提供）

萬興狗活動區增「中型犬區」

文山區萬興狗活動區增設中型犬區，正式開放，成為全國第一座有中型犬區的狗公園，常見中型犬如柴犬、柯基、米格魯、可卡犬、邊境牧羊犬等進入園區後，可以和拉不拉多或狼犬等大型犬分區活動，減少毛孩因體型差距產生的緊張感，奔跑更安全放心。

▲北市21處狗公園地圖。點圖放大。（圖／台北市動保處提供）

萬興狗活動區位於文山區道南左岸河濱公園，就在台北市立動物園對面停車場旁，為使9至23公斤體重中型犬有專屬活動空間，特別於大犬區旁增設419平方公尺的中犬區，並將大犬區改為體重23公斤以上犬隻專用，萬興狗活動區擴建後總面積達2,181平方公尺，讓更多的狗狗盡情放電。

▲南昌動物保護教育園區「公立寵物戲水池」8/1開放。（圖／桃園市動保處提供）

南昌動保區「公立寵物戲水池」開放

桃園則啟用全台首座公立寵物戲水池，座落於南昌動物保護教育園區，新設一座寬長10公尺、寬4公尺，總面積約195平方米的寵物用戲水池，最深水區約85公分，設施含緩坡設計、無氯循環水質與濾毛系統，提供免費水療體驗，特別適合老年犬與復健中毛孩。

▲▼新設一座長10公尺、寬4公尺，最深水區約85公分，小狗可盡情玩水。（圖／桃園市動保處提供）





公立寵物戲水池免費開放一般飼主帶狗狗體驗，並提供有水療需求犬隻優先使用，即日起開放線上預約，開放時間為周二至周日09:30至16:00（12:00-13:00休息），僅需完成寵物登記、絕育與狂犬病疫苗接種即可參加。動保處提醒，飼主須全程陪同並注意寵物狀態，若寵物首次戲水，請穿著寵物救生衣。