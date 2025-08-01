清心福全「變種吉娃娃飲料杯」新上市　紀念小燈箱全門市開賣

▲清心福全跨界聯名當紅圖文IP「變種吉娃娃」。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全」驚喜找來當紅圖文IP「變種吉娃娃」合作，把厭世的吉娃娃放在杯身上，首波推出9款聯名紙杯，搭配「好吉杯語錄」，逗趣十足，即日起全門市上市；8月8日起更開賣限量周年紀念小燈箱，售完為止。

▲9款聯名紙杯搭配玩笑梗幽默又可愛。

清心福全跨界聯名「變種吉娃娃」，首波推出9款聯名紙杯，每一款都看得到厭世吉娃娃模樣，搭配各種像是「暑假睡到自然醒」、「早上補眠」、「熬夜充電」等生活玩笑梗，還有「吉食行樂」、「樂吉生杯」等趣味諧音梗，透過特有厭世萌感增添生活幽默趣味，即日起凡於門市購買飲品即可獲得。

▲加碼推出限量周年紀念小燈箱。

為歡慶38周年，清心福全台南限定「周年紀念小燈箱」也宣布全台開賣，採圓形設計搭配清心福全經典墨綠底色，並印上經典的品牌視覺，十分可愛，且小燈箱側邊附有磁鐵，可輕鬆吸附在冰箱、辦公桌邊或鐵櫃上，8月8日上午11時起凡於門市單筆消費滿150元即可以85元加購1個，滿300元則直接送1個，以此類推，數量有限、送完為止。

▲▼大苑子「巨峰葡萄季」登場。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子近日則找來彰化大村葡萄農合作推出3款巨峰葡萄飲品，其中「巨峰葡萄雪沙」是把葡萄加入茉香綠茶打成雪沙口感，再搭配蘆薈果肉，清涼又好喝，大杯售價90元；「巨峰葡萄冰茶」選用古城錫蘭紅茶為底，融合微酸香甜的巨峰葡萄，大杯售價70元。

「Red Bull能量大巨峰」則把巨峰葡萄結合Red Bull巨峰葡萄能量飲，氣泡口感超消暑，大杯售價99元，全門市限時開賣。