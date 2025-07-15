40座迪士尼沙雕！住飯店躺床就能看　24坪套房有270度露台

▲「2025福隆國際沙雕藝術季」已近10萬人次參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

「2025福隆國際沙雕藝術季」自5月底開跑以來，截至7月，已累計近10萬人次參觀。今年以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，首次呈現「公主與反派」角色，40座沙雕將黃金沙灘點綴地如同尋寶場景，9月30日前，都能加入這場沙雕藝術饗宴。

▲2025福隆國際沙雕藝術季以「公主與反派」為主題。（圖／記者彭懷玉攝）

「2025福隆國際沙雕藝術季」邁向第18年，今年以「公主與反派」為主題，設計上比往年的迪士尼百年慶典更加生動活潑，由超過15位國內外沙雕師，合力打造44座沙雕，以迪士尼為主題的作品就有40座。

▲▼入場前有近3米高的史迪奇；進入展區就是米奇沙雕。（圖／記者彭懷玉攝）

進入展區，首先映入眼簾的是米奇、米妮、唐老鴨等童趣身影，隨後來到公主系列區，包含《冰雪奇緣》艾莎、《美女與野獸》貝兒、《小美人魚》，同時也融入《白雪公主》與壞皇后、《101忠狗》的庫伊拉等反派角色，是本屆一大看點。

▲▼《美女與野獸》與《冰雪奇緣》人氣角色栩栩如生。（圖／記者彭懷玉攝）



《魔髮奇緣》樂佩、《冰雪奇緣》艾莎、《獅子王》辛巴、《星際寶貝》史迪奇等人氣角色接續映入眼簾，無論是表情、動作，均刻畫地栩栩如生，讓人沉浸在熟悉的角色世界中。

▲▼《腦筋急轉彎》、《星際寶貝》史迪奇等人氣角色。（圖／記者彭懷玉攝）



適逢《玩具總動員》30周年紀念，除了不少系列沙雕，主雕設立於終點處，是一座高達8公尺的《玩具總動員3》作品，以經典海報為靈感刻畫，吸引了大量遊客圍觀，現場民眾驚呼連連，直呼也太壯觀。

▲《迪士尼公主與夥伴們》有9位公主及她們的寵物，費時近15天完成。（圖／記者彭懷玉攝）



業者透露，主雕這次由7位沙雕師耗時約3周完成，因中途碰上下雨而停工，若全程皆為好天氣的話，則可於2周完成。

▲《玩具總動員3》沙雕高8公尺，吸引了大批遊客圍觀。（圖／記者彭懷玉攝）

2025福隆國際沙雕藝術季將一路展到9月30日，全票220元一人（13~64歲）；優待票145元/人（3~12歲）；敬老票110元/人（65歲以上） ; 團體票190元/人。未滿3歲、持身心障礙手冊與陪同者、持貢寮區身分證居民，以及福容大飯店住客均可免費參觀。

▲福容大飯店福隆「雅致套房」有270度欣賞沙灘海景視角。（圖／記者彭懷玉攝）

打算入住一晚，福容大飯店福隆即位於沙灘旁，穿過彩虹橋步行5分鐘即可到達。其中，館內「雅致套房」一共有8間，24坪空間分別規劃出客廳、廚房、兩間房間和兩間浴廁，配備LED液晶電視、隨選系統、免治馬桶、電子感應式門鎖、冰箱、吹風機、電熱水壺、專用保險箱、乾濕分離淋浴及浴缸、110V和220V插座，還貼心準備Mini Bar飲品點心免費享用，以及溫泉入浴粉供泡湯，並附贈夾腳拖鞋，方便前往沙灘玩水。

▲▼「雅致套房」24坪空間分別規劃出客廳、廚房、兩間房間和兩間浴廁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Mini Bar飲品點心免費享用，並附贈夾腳拖鞋。（圖／記者彭懷玉攝）

走到戶外露台，270度環繞的海岸景觀，比海景房或頂級套房的視野更好，可以將福隆彩虹橋、近3公尺高的史迪奇雕塑，甚至是遠方的海灘沙雕，全都映入眼簾，實現躺床看沙雕的美夢。

▲▼福容大飯店福隆就在沙灘旁，在房間露台極見彩虹橋與海灘沙雕。（圖／記者彭懷玉攝）



福容大飯店福隆行銷部經理陳泰傑說明，「雅致套房」原為一張大床，去年改建為兩張大床，適合2-4人家庭入住，今年5月易遊網舉辦的「全台最美房間」票選，就是端出「雅致套房」作為代表參戰，該房型定價20800元+10%。

在沙雕季展出同時，貢寮國際海洋音樂祭7月26、27日登場，8月還有2025福隆生活節「海風音樂會」、「山海市集」接棒。此外，8月2日將首次嘗試舉辦沙灘晚宴，營造台灣獨特的夜間海灘體驗。

▲福容飯店期望藉由更多軟性活動提高附加價值，擺脫「只有海邊、騎腳踏車」的刻板印象。（圖／記者彭懷玉攝）

冬季則結合東北角沿岸與龜山島溫泉，推出「東北角火鍋季」，還將以「咖啡聞香」為主軸，串聯沿線眾多的海景咖啡廳，提供不同於以往的旅遊視角。陳泰傑表示，希望藉由更多軟性活動提高附加價值，讓遊客有「物超所值」之感，擺脫福隆「只有海邊、騎腳踏車」的刻板印象。