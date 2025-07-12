打開博物館新玩法！台東史前館首次開放露營　夜賞星空、原民演出

▲國立台灣史前文化博物館推出2日限定夜間活動「Kita的聚會所」，讓旅客可以在戶外草坪露營。（圖／丰宇影像提供，下同）

記者蔡玟君／台東報導

你曾想過能在博物館裡露營、看星星、聽音樂會嗎？國立台灣史前文化博物館（簡稱史前館）響應「原住民族日」，將於8月1日至2日舉辦夜間限定活動「Kita的聚會所」，首度開放戶外草坪區露營，並結合音樂、星空導覽與文化體驗，以全新方式打開博物館。

此次活動最大亮點之一，就是首度開放戶外「巨石草坪」作為露營區域，僅限20組名額，參加者可在巨石環繞下紮營過夜，並搭配夜間館內展演及戶外星空活動，打造獨一無二的博物館夜宿體驗。博物館也攜手在地旅宿業者，包括「台東旅行博物館 Hôtel du Musée」及「門廷若室」，推出餐飲與住宿優惠，提供旅客更便利多元的選擇。

▲▼不同原民演出與星空導覽等文化體驗將在史前館不同場域登場。

晚間演出部分則由馬蘭部落「杵音文化藝術團」揭開序幕，並邀集阿美族、布農族、達悟族、排灣族等創作者參與。8月1日晚間於史前館中庭舉行的《古謠的未來式》，由多組原住民族青年團體與電子音樂人跨界合作，在古物環繞中演繹古謠與電子聲響交織的實驗性演出，打破時間與空間限制，轉化博物館為文化能量流動的場域。

▲杵音文化藝術團。（圖／杵音文化藝術團提供）

8月2日夜晚，活動將延伸至戶外「山之廣場」，展開星空下的演出《在斜坡看星星》。蘭嶼藝術家郭箏將以聲音與舞蹈進行即興演出，搭配星空導覽團體「都蘭星空fo’is」從南島族群視角帶來星辰導覽，最後由金曲創作人巴賴Balai以歌聲收尾，為兩天活動劃下溫柔句點。更多活動資訊與報名辦法，可上史前館官網與臉書查詢。