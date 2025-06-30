希臘7月起開徵「遊輪稅」　旺季登島每人最高收20歐元

▲希臘政府宣布今年7月起開徵遊輪稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

希臘政府宣布，自7月1日起針對搭遊輪造訪希臘的旅客收取「遊輪稅」，費用依島嶼與季節不同，旺季最高每人收取20歐元（約新台幣685元）。新稅將適用於所有靠港旅客，藉此分散旅遊人潮、減緩觀光壓力並將稅收用來維護島嶼設施。

地中海的遊輪路線玩法多元，沿途會停靠許多島嶼和城市，讓旅客感受在地魅力，其中希臘的海島最受旅客喜愛。但隨著遊客越來越多，希臘政府決定開徵遊輪稅，不同島嶼依照淡旺季有不同收費方式。

▲▼米克諾斯島和聖托里尼島的旺季遊輪稅收費最高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最受歡迎的聖托里尼與米克諾斯島，6月1日至9月30日的旅遊旺季期間，向每位旅客收取20歐元的遊輪稅，今年從7月1日開始徵收；4、5、10月遊輪稅為12歐元，11月至隔年3月的淡季時間，則降為4歐元。

其餘島嶼收費範圍則依照上述淡旺季月份，淡季每人1歐元，4、5、10月為3歐元，旺季則是每人5歐元不等。所有遊輪稅都將由遊輪公司代收並繳給希臘政府，預估未來遊輪公司會將該筆費用納入整體行程售價中。

希臘政府指出，這筆稅收將用於當地港口基礎設施升級與環境維護，並強化對觀光熱門區域的管理。由於遊輪旅客大量集中在夏季短期間內湧入，導致水資源緊張、交通壅塞、景點過載等問題，透過差別費率制度，希望能引導旅客分流至淡季造訪。