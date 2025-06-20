台中最狂火鍋新莊店今開幕　首3日祭出「到店好禮5選1」

▲台中最狂火鍋「萬客什鍋」新莊店今日開幕。（圖／萬客什鍋提供）

記者黃士原／台北報導

被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，今年初傳出籌備新北第2家店「新莊店」，品牌宣布今日開幕，並且首發全新「酸香筍乾滑雞鍋」，6月22日前還祭出「到店好禮5選1」活動。

萬客什鍋1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並融入傳統台菜風味，菜單品項多達50多種，2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，去年7月進軍新北市開出永和店，今年則開始籌備新莊店，品牌今日宣布6月20日開幕。

▲萬客什鍋的萬客燒酒雞鍋。（圖／萬客什鍋提供）

萬客什鍋菜單多達50多種品項，大致上分為石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋4大類，價格358元起至598元。眾多鍋物中以燒酒烏骨雞鍋人氣最高，其靈感正來自台菜燒酒雞，以整罐料理米酒作為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，之後再加入高湯與烏骨雞，消費者還可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。

▲萬客什鍋新莊店開幕首發新品「酸香筍乾滑雞鍋」。（圖／萬客什鍋提供）

延續品牌對湯底風味的講究，新莊店開幕首發新品「酸香筍乾滑雞鍋」，以老薑、筍乾、酸菜爆香，融入扁魚提鮮，以蒜苗、芹菜點綴，湯頭清香甘醇，搭配「蛋滑鮮嫩雞腿切片盤」（單點158元），每鍋定價398元。

除了在湯底推陳出新，萬客什鍋也有多項潮味小吃與甜點，招牌「油香鴨肉飯」（單點68元）選用在地鴨肉大火爆炒，還可搭配「麻油炸蛋」，半熟流心蛋黃拌入米飯後香氣濃郁誘人。

▲「油香鴨肉飯」搭配「麻油炸蛋」。（圖／萬客什鍋提供）

慶祝新莊店開幕，推出「到店好禮5選1」活動，6月22日前現場加入會員並掃描QR Code領券，即可免費兌換鳳梨蝦球、香辣臭豆腐、滑嫩巴沙魚、手工花枝漿、船凍白蝦其中1項。此外，即日起加入會員即可獲得4張指定新品半價優惠券，品項包含蛋滑鮮嫩雞腿切片盤、油香鴨肉飯（適用於單點或換購）、鳳梨蝦球與香辣臭豆腐，單次最多可兌換兩個品項，活動7月30日截止。

▲饗麻饗辣南港店已正式營運。（圖／記者黃士原攝）

另外，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的「饗麻饗辣」，今年首度進軍台北市，日前正式進駐南港LaLaport，湯頭共有5款可選，天香麻辣湯是招牌，以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨和辛香料小火長時間熬煮，胡椒老火雞湯是南港店限定，使用煲好的豚雞高湯、胡椒粉、雞肉、生薑片等食材熬製。其他3款則是御膳白雪湯、番茄羅勒湯與養生藥膳湯。

▲海鮮食材超過10種。（圖／記者黃士原攝）

除了美牛、澳洲和牛、台灣豬等肉品是現點現切、再由服務人員送到桌外，其他食材都是在自助吧取用，除了蛤蜊、鮮蚵、龍膽石斑、巴利魚、鱸魚等10多種海鮮外，還有七股無毒活跳蝦，但因周一廠商未進貨，未來都會改提供天使紅蝦。其他食材還有內臟、餃類，以及超過十種以上的蔬菜與火鍋料。

▲饗麻饗辣PLUS南港店的熟食餐檯也很豐富，光是壽司就6-7款。（圖／記者黃士原攝）

饗麻饗辣的熟食餐檯也很豐富，光是壽司就6-7款，有國人愛吃的炙燒鮭魚壽司，以及鮪魚壽司、比目魚鰭邊肉壽司、炸蝦壽司、鮭魚卵壽司、干貝壽司，炸物區則有洋蔥圈、牡蠣、雞塊、薯條、可樂餅、炸豬排。其他還有烤雞腿、炒時蔬、燉豬腳、披薩、麻辣鴨血、豆腐，不怕客人吃不飽。

