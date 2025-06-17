雙北暑假3飯店親子住房專案　3人最低3888元起贈磁力片玩具

▲台北凱達大飯店攜手美國玩具品牌CLIXO創樂多，於7至8月份推出「玩轉一夏」親子住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假將至，飯店陸續祭出「親子住房專案」，滿足家長寓教於樂需求。以下整理出雙北市三家飯店最新優惠，三人同行住一晚最低3,888元起，還贈磁力片玩具乙組。

▲入住台北凱達大飯店家庭三人房，特惠價3,888元起。（圖／業者提供）



台北凱達大飯店

台北凱達大飯店攜手美國玩具品牌CLIXO創樂多，於7至8月份推出「玩轉一夏」親子住房專案，入住家庭三人房，特惠價3,888元起，入住即贈磁力片玩具乙組，再加碼「玩聚腦親子玩習所」限量課程免費體驗乙堂。此外，每月再抽出價值1,499元的30片歡樂組乙組，讓親子族度過寓教於樂的夏日旅宿時光。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／業者提供）



淡水將捷金鬱金香酒店

淡水將捷金鬱金香酒店祭出「仲夏蟲鳴．探險營住房專案」，凡入住即贈送一位兒童活動參加「仲夏蟲鳴探險營」三天兩夜課程，舉凡認識各類甲蟲的課程、走訪生態步道尋找昆蟲的足跡，還有創意手作課程，再搭配趣味闖關活動與團隊互動遊戲。

▲凡入住該專案即贈送一位兒童活動參加「仲夏蟲鳴探險營」。（圖／業者提供）



專案限定7月7日至8月25日之每周一入住，專案人數固定為兩大一小（6至12歲），二泊五食入住高級客房每房17,600元起、河景客房每房18,700元起，每日限量10間。

▲台北美福大飯店戶外恆溫泳池。（圖／業者提供）



台北美福大飯店

台北美福大飯店今夏推出「速度與積情」親子放電計畫，此住房專案為7月27日一日限定，將由專業師資帶領孩子組裝樂高賽車，並可在專屬跑道上進行互動競賽。

▲台北美福大飯店行政客房。（圖／業者提供）



住房方面，將下榻15坪大的行政客房，適用於兩位成人及一位12歲以下兒童入住。專案內容包含樂高賽車體驗課程，並贈美福限量兒童T恤乙件及彩匯自助式早餐。此外，住客亦可體驗飯店內600坪的健身中心設施，其中包括戶外恆溫泳池、兒戲遊戲室、韻律教室及三溫暖等，一泊一食專案每房9,999元。