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上海迪士尼9周年「4大新亮點」　皮克斯奇旅、史迪奇互動區都來了

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲邁入第九周年的上海迪士尼度假區，今夏將展開一系列全新活動與體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

記者彭懷玉／綜合報導

邁入第九周年的上海迪士尼度假區，今夏將展開一系列全新活動與體驗。6月16日當晚，《小飛俠》中的奇妙仙子「叮叮」首次現身；全新沉浸式互動展《皮克斯奇旅》6月27日起登場；6月26日開始，新增「星際奇遇史迪奇」戶外互動區，4大亮點粉絲別錯過。

「叮叮」仙子首度登場點亮慶典
為慶祝開園九周年，6月16日當晚，迪士尼將於故事家雕塑前舉行溫馨的點燈儀式，經典動畫《小飛俠》中的奇妙仙子「叮叮」也將首次登場，輕舞魔法棒灑下仙塵，為園區注入夢想與希望。自當日起，叮叮將於「夢幻世界」主題園區限時現身，與遊客來趟驚喜邂逅。

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲《皮克斯奇旅》無需額外購票，就能與皮克斯人氣角色相遇。（圖／上海迪士尼度假區提供）
全新沉浸式互動展《皮克斯奇旅》
「明日世界」主題園區6月27日起將迎來全新沉浸式互動展《皮克斯奇旅》，旅客無需額外購票，就能與皮克斯人氣角色相遇。這是中國首個結合7部皮克斯經典動畫的沉浸體驗，包括《腦筋急轉彎》、《怪獸電力公司》、《海底總動員》、《青春養成記》、《可可夜總會》、《天外奇蹟》和《靈魂急轉彎》。展覽以雕塑、燈光、音效、互動裝置等方式打造多感官冒險空間，讓大小朋友彷彿置身動畫世界，重新感受成長的溫度與勇氣。

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲▼全新沉浸式互動展《皮克斯奇旅》6月27日登場；遊客可近距離見到樂樂、憂憂。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

園區外也將有皮克斯角色互動區，遊客可近距離見到樂樂、憂憂、小熊貓美美、蘇利文，以及首次亮相的卡爾、冰棒與衣夫人等人氣角色；重新亮相的「星露台餐廳·皮克斯繽紛燴」也同步推出結合角色故事的創意料理，為體驗再添驚喜。

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲▼從6月26日「史迪奇日」起，「星際奇遇史迪奇」戶外互動區將登陸「明日世界」。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

「星際奇遇史迪奇」限時開放
從6月26日「史迪奇日」起，「星際奇遇史迪奇」戶外互動區將登陸「明日世界」。一進到入口，映入眼簾的是「空間傳送柱」，這座與史迪奇飛船連結的裝置，是他穿梭「明日世界」的秘密通道。仔細觀察，還能在傳送柱上發現史迪奇俏皮的身影，而旁邊設置的「情緒波動儀」則能即時顯示他當下的「調皮指數」，讓遊客深入感受這位藍色小外星人獨有的趣味魅力。此外，今年秋天將推出互動遊戲區「超星系大玩家」，讓星際冒險持續升級。

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲▼探險島園區的「小勇者營地」將於6月16日正式開放。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

小勇者營地開放
探險島園區的「小勇者營地」將於6月16日正式開放，是為年幼探險家量身打造的主題活動空間。園區靈感源自《獅子王》、《海底總動員》與《天外奇蹟》，設有繩索、滑梯、攀爬設施等自然挑戰區，結合迪士尼故事，鼓勵孩子透過冒險成長、釋放活力。

▲上海迪士尼度假區今夏新設施和體驗。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲玩具總動員遊行。（圖／上海迪士尼度假區提供）
上海迪士尼度假區未來也將持續擴展。繼玩具總動員和瘋狂動物城兩大園區後，第九座主題園區「蜘蛛人」已於近日動工，第三家主題酒店也正如火如荼建設中，為度假體驗增添新選擇。

關鍵字： 上海旅遊 大陸旅遊 上海迪士尼度假區 樂園旅遊 亞洲旅遊 迪士尼樂園

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