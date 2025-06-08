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高雄華園大飯店打造最新主題房　住一晚每人1350起還送早餐

▲▼華園大飯店草衙館。（圖／業者提供）

▲華園大飯店草衙館打造全新主題房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄「華園大飯店草衙館」近日斥資重新裝修，打造色彩繽紛的特色主題房，館內還設有飛機主題遊戲室，讓小朋友能盡情放電。即日起全新主題房開放預訂，入住含早餐優惠價每人1350元起。

▲▼華園大飯店草衙館。（圖／業者提供）

▲飛機主題遊戲室。

▲▼華園大飯店草衙館。（圖／業者提供）

▲館內熱門的捷運主題房。

華園大飯店草衙館位於高雄前鎮區，鄰近小港機場、捷運紅線與國道，步行至 SKM Park Outlets 和鈴鹿賽道樂園僅需1分鐘。飯店不僅提供兒童專屬的遊戲和休憩空間，還打造了具有高雄特色的主題房型，其中最受歡迎的賽車親子房和捷運親子房，靈感來自於鄰近的鈴鹿賽道樂園與高雄捷運機廠。

▲▼華園大飯店草衙館。（圖／業者提供）

▲全新雙人主題房。

此次全新推出的72間主題雙人房延續賽車精神，結合繽紛撞色設計，共有兩款不同風格的房型。一款房型採用帥氣的藍黃撞色，搭配賽車手和速度線條營造速度感；另一款房型則是柔和的藍粉撞色，搭配賽車模型和經典名句，營造溫馨且富知性的氛圍。

▲▼華園大飯店草衙館。（圖／業者提供）

▲走廊也煥然一新。

業者為慶祝全新主題房推出，特別舉辦「小小代言人」活動。即日起至2026年2月2日為止，入住的小朋友只需前往飯店指定地點，拍攝美照並上傳至社群，即可獲得飯店吉祥物「獅寶」購物袋；而按讚數最高、最具人氣的前三名代言人，還有機會獲得價值萬元的住宿券。

▲▼高雄義大天悅飯店雅緻雙人房。（圖／業者提供）

▲高雄義大天悅飯店。（圖／業者提供）

高雄義大天悅飯店則祭出「五五二十五住房專案」，主打溫馨家庭房買一送一優惠，專案價4799元起，即可享同日入住兩間或連續入住兩晚，不含早餐，優惠期間至6月30日止，每日限量10間。

此外，只要身分證字號中有一個「5」，即可升等至全新完工的「菁英雅緻家庭房」；若有兩個「5」則升等至「星悅尊榮家庭房」，讓幸運旅客免費升等房型，享受更寬敞舒適的空間。

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