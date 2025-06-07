2大手搖飲「芒果季」登場　麻古茶坊4款芒果飲全回歸

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芒果控就等這杯！麻古茶坊終於迎來「芒果季」，選用香甜愛文芒果製成4款限定飲品，包括楊枝甘露 2.0、芝芝芒果果粒通通一次回歸，即日起於全門市開喝。萬波島嶼紅茶「芒果季」也開跑，一次就有2款飲品等喝。

▲楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒等4款芒果飲品一次回歸。

麻古茶坊「芒芒果列」強勢回歸，包括「楊枝甘露2.0」，以愛文芒果冰沙鋪底搭配芒果果粒、葡萄柚果粒堆疊，再放進Q彈綠茶凍及特調椰奶，一杯就有飽足感，售價85元起；「芝芝芒果果粒」選用愛文芒果冰沙加上綠茶凍、芒果果粒，再鋪上綿密鹹香芝芝，售價90元起。

「芒果果粒波波」則是愛文芒果冰沙搭配芒果果粒、波波與綠茶凍的組合，售價85元起；「柳橙芒果果粒茶」選用芒果果粒搭配柳橙、綠茶打造清爽滋味，售價75元起，即日起於全門市限時限量開賣。

▲萬波芒果季網羅2款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

萬波芒果季也強勢登場，一共有2款飲品等喝，包括睽違4年升級回歸的「椰芒紫米爽」，靈感來自泰國經典甜品糯米芒果，整杯層層堆疊軟Q紫米、香濃椰奶、新鮮芒果冰沙，再加入Q彈小珍珠增添咀嚼口感，打造甜中帶香、濃而不膩的滋味。

另一款「芒果冰沙」則選用愛文芒果打成綿密冰沙，每一口都能喝到濃郁芒果香，以上2款飲品售價皆為中杯80元、大杯90元。