蟬說2據點首推「野餐冰茶季」　山嵐中泡茶、一泊二食徹底放鬆

▲懶人露營品牌《蟬說》今夏首次推出「野餐冰茶季」。（圖／蟬說提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

懶人露營品牌《蟬說》今夏首次推出「野餐冰茶季」，首波登場的兩大營區分別為台北陽明山的《蟬說：暖硫》，以及台中酒桶山的《蟬說：山中靜靜》，活動從即日起至11月底，只需2至4小時，就能體驗森林中野餐、泡茶，或是夜宿「一泊二食」，在大自然的療癒下徹底放鬆。

▲▼陽明山的《蟬說：暖硫》以冷水坑冷泉結合野餐冰茶，主打「冷泉×森林野餐」的組合，費用從1,599元起。





位於陽明山的《蟬說：暖硫》以冷水坑冷泉結合野餐冰茶，主打「冷泉×森林野餐」的組合。營區規劃多種彈性方案，從2小時的體驗、一日冷泉＋野餐行程，到結合晚間泡湯、晚餐與隔日早餐的夜宿專案都有。旅人可在專屬湯房中感受山泉沁涼，之後走出戶外，在草地上鋪起野餐墊，品茗台灣在地好茶，享受山風吹拂、星空高掛的悠閒時光。

▲▼台中的《蟬說：山中靜靜》則以「寵物友善野餐」為主軸，費用為799元至1,599元。





與此同時，台中的《蟬說：山中靜靜》則以「寵物友善野餐」為主軸，吸引毛孩家庭共襄盛舉。營區位於酒桶山，距離市區約30分鐘車程，擁有遼闊草地與綠意盎然的山景，是毛小孩放電奔跑、主人放鬆野餐的好去處。

▲蟬說和三大知名寵物品牌「特百滋」、「Abao阿寶」、「汪事如意」合作，推出狗狗專屬野餐籃，寵物加購價都是350元。



現場野餐籃不僅為旅客準備了高山茶、茶點與太平酒莊特製水果酵素飲，更與三大知名寵物品牌「特百滋」、「Abao阿寶」、「汪事如意」合作，推出狗狗專屬野餐籃，內容包括健康點心與寵物飲品，讓毛孩也能共享這場森林午茶盛宴。活動期間，前250組《暖硫》與150組《山中靜靜》加購寵物方案的旅客，還能獲贈特百滋寵物奶酒乙瓶，數量有限。



業者表示，此次「野餐冰茶季」攜手《台灣農林》嚴選本地茶葉，從紅玉紅茶搭配玫瑰花香，到來自杉林溪的高山烏龍與洛神肉桂輕顏茶，搭配如茶葉爆米花、陽明山山藥鍋粑和黃豆黑糖蕨餅等八款小食，展現台灣茶文化的樣貌。此外，野餐內容會依季節調整組合，讓每次造訪都能帶來新鮮感。

▲易遊網台東熱氣球主題系列商品，保證搭得到熱氣球繫留體驗，每人最低4,990元起。（圖／台東縣政府提供）

另外，打算到台東追熱氣球的民眾注意！「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日在台東鹿野高台展開，易遊網推出台東熱氣球主題系列商品，除了保證搭得到熱氣球繫留體驗，也貼心規劃留宿台東、深度慢遊的行程內容，與與全台「最美路邊攤」人氣早午餐「我在玩-玩冰箱」等17間在地特色商家合作，帶旅客深度探索台東山海風情。

▲易遊網與被譽為全台「最美路邊攤」的人氣餐廳「我在玩-玩冰箱」合推草地野餐。（圖／易遊網提供，下同）



▲「環島之星萌旅號」台東熱氣球全包式行程，可體驗到以在地食材入菜的「尋星廚房」。