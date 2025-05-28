鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館　5／30前每天送30顆蛋黃酥

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館「鹿港時代」。（圖／新口味食品行提供）

記者黃士原／台北報導

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，創新品牌「鹿港時代」文創館今日正式進駐桂花巷藝術村，5月30日前每天送出30顆蛋黃酥。

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，以麵包烘焙坊起家，2016年起專營蛋黃酥，純手工製作，有著爽脆酥皮，內餡是綿密紅豆沙餡搭配紅土鹹蛋黃。繼打造全台首家蛋黃酥下午茶內用店「新口味鹿港店」，又以全新跨界品牌型態「鹿港時代」文創館進駐桂花巷藝術村，今日正式開幕。

▲「新口味食品行」蛋黃酥。（圖／新口味食品行提供）

▲「鹿港時代」店裡就像早期的柑仔店。（圖／新口味食品行提供）

「鹿港時代」位在距老街步行約6分鐘的桂花巷藝術村內，店面是日式老屋，可愛的萌版小鹿公仔在門口迎賓，店裡就像早期的柑仔店，展示著琳瑯滿目的古早味零食、茄芷袋、童趣古玩，還有旅客來鹿港必買的新口味蛋黃酥禮盒、百年鄭玉珍鳳眼糕、好家香肉脯店、麵麵茶茶等人氣伴手禮品牌。現場還有蛋黃酥變身而成的各式Q萌文創周邊商品，包括巨無霸蛋黃酥抱枕、蛋黃酥親子包、復古杯墊等一系列兼具實用和趣味性的療癒小物。

▲「鹿港時代」第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南南紡購物中心。（圖／新口味食品行提供）



為了讓遊客更有沉浸感，「鹿港時代」空間中特別規劃大型祈福籤筒、復古彈珠台和夜市套圈圈等懷舊遊戲區，通通免費體驗，現場更布置了古色古香的手工大燈籠、鹿港戲院布景和烤香腸攤車，從吃喝玩樂到拍照打卡一次滿足。

「鹿港時代」開幕首3日天天免費贈送30顆新口味蛋黃酥，凡出示加入「鹿港時代」官方LINE畫面即可獲得；此外，6月30日前店內消費滿300元就送彈珠汽水1瓶，消費滿1200元贈送超可愛的蛋黃酥杯蓋（限量500份，送完為止）。

▲繼LaLaport南港店後，第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南台南南紡購物中心。（圖／乾杯提供）

另外，繼LaLaport南港店後，第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南台南南紡購物中心，店內外布滿著姆明的可愛裝飾，讓人彷彿置身於一個充滿夏日沙灘故事的夢幻世界，從店外的門面、等候區、用餐區到專為拍照設計的背板，都布滿著姆明的可愛裝飾，提供360度的沉浸式拍照環境。

十分熱門的「玩偶陪伴服務」迎來新角色，就是故事中最冷的精靈「莫蘭」，顧客可以指定喜愛的玩偶角色陪坐吃鍋。餐廳裡提供多樣化的鍋物選擇，包括涮涮鍋、水炊鍋、壽喜燒及摩滋鍋，搭配高品質肉品，如日本和牛、伊比利豬、強調無添抗生素的PURE RARE芬蘭豬，最低380元。即日起，店內消費並在社群平台打卡，完成指定步驟，即可帶走姆明聯名小提袋。