ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館　5／30前每天送30顆蛋黃酥

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館。（圖／新口味食品行提供）

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館「鹿港時代」。（圖／新口味食品行提供）

記者黃士原／台北報導

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，創新品牌「鹿港時代」文創館今日正式進駐桂花巷藝術村，5月30日前每天送出30顆蛋黃酥。

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，以麵包烘焙坊起家，2016年起專營蛋黃酥，純手工製作，有著爽脆酥皮，內餡是綿密紅豆沙餡搭配紅土鹹蛋黃。繼打造全台首家蛋黃酥下午茶內用店「新口味鹿港店」，又以全新跨界品牌型態「鹿港時代」文創館進駐桂花巷藝術村，今日正式開幕。

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館。（圖／新口味食品行提供）

▲「新口味食品行」蛋黃酥。（圖／新口味食品行提供）

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館。（圖／新口味食品行提供）

▲「鹿港時代」店裡就像早期的柑仔店。（圖／新口味食品行提供）

「鹿港時代」位在距老街步行約6分鐘的桂花巷藝術村內，店面是日式老屋，可愛的萌版小鹿公仔在門口迎賓，店裡就像早期的柑仔店，展示著琳瑯滿目的古早味零食、茄芷袋、童趣古玩，還有旅客來鹿港必買的新口味蛋黃酥禮盒、百年鄭玉珍鳳眼糕、好家香肉脯店、麵麵茶茶等人氣伴手禮品牌。現場還有蛋黃酥變身而成的各式Q萌文創周邊商品，包括巨無霸蛋黃酥抱枕、蛋黃酥親子包、復古杯墊等一系列兼具實用和趣味性的療癒小物。

▲鹿港30年蛋黃酥老店開文創館。（圖／新口味食品行提供）

▲「鹿港時代」第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南南紡購物中心。（圖／新口味食品行提供）

為了讓遊客更有沉浸感，「鹿港時代」空間中特別規劃大型祈福籤筒、復古彈珠台和夜市套圈圈等懷舊遊戲區，通通免費體驗，現場更布置了古色古香的手工大燈籠、鹿港戲院布景和烤香腸攤車，從吃喝玩樂到拍照打卡一次滿足。

「鹿港時代」開幕首3日天天免費贈送30顆新口味蛋黃酥，凡出示加入「鹿港時代」官方LINE畫面即可獲得；此外，6月30日前店內消費滿300元就送彈珠汽水1瓶，消費滿1200元贈送超可愛的蛋黃酥杯蓋（限量500份，送完為止）。

▲繼LaLaport南港店後，第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南台南南紡購物中心。（圖／乾杯提供）

▲繼LaLaport南港店後，第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南台南南紡購物中心。（圖／乾杯提供）

另外，繼LaLaport南港店後，第2家「黑毛屋X姆明主題鍋物店」落腳台南台南南紡購物中心，店內外布滿著姆明的可愛裝飾，讓人彷彿置身於一個充滿夏日沙灘故事的夢幻世界，從店外的門面、等候區、用餐區到專為拍照設計的背板，都布滿著姆明的可愛裝飾，提供360度的沉浸式拍照環境。

十分熱門的「玩偶陪伴服務」迎來新角色，就是故事中最冷的精靈「莫蘭」，顧客可以指定喜愛的玩偶角色陪坐吃鍋。餐廳裡提供多樣化的鍋物選擇，包括涮涮鍋、水炊鍋、壽喜燒及摩滋鍋，搭配高品質肉品，如日本和牛、伊比利豬、強調無添抗生素的PURE RARE芬蘭豬，最低380元。即日起，店內消費並在社群平台打卡，完成指定步驟，即可帶走姆明聯名小提袋。

關鍵字： 美食雲 蛋黃酥 新口味食品行 鹿港時代

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

推薦閱讀

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

賣場民生品「買1送1」大集合

賣場民生品「買1送1」大集合

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

3家手搖飲最新優惠明天登場

住礁溪長榮「雙城買1送1」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料！

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366